Vücutta biriken iltihabın kökünü kurutuyor! Organları 20 yıl gençleştiren o besin...

Lif, vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla dolu küçük kırmızı tohumlar aslında ekşi bir tattan çok daha fazlasını sunar. Dr. Sunni Patel'e göre, "antiinflamatuar" bir meyve olan narın genel sağlığımıza katkıda bulanabileceği pek çok özelliği var.

"Nar tohumlarını dengeli bir diyete dahil etmenin yanı sıra düzenli egzersiz, stres yönetimi ve yeterli uyku gibi diğer sağlıklı alışkanlıklar daha sağlıklı ve potansiyel olarak daha uzun bir yaşama katkıda bulunabilir."