Vücutta biriken iltihabın kökünü kurutuyor! Organları 20 yıl gençleştiren o besin...

Nar, anti-inflamatuar bileşiklerin yanı sıra bazı yaşlanma karşıtı özellikler sunar.
Lif, vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla dolu küçük kırmızı tohumlar aslında ekşi bir tattan çok daha fazlasını sunar. Dr. Sunni Patel'e göre, "antiinflamatuar" bir meyve olan narın genel sağlığımıza katkıda bulanabileceği pek çok özelliği var.
"Nar tohumlarını dengeli bir diyete dahil etmenin yanı sıra düzenli egzersiz, stres yönetimi ve yeterli uyku gibi diğer sağlıklı alışkanlıklar daha sağlıklı ve potansiyel olarak daha uzun bir yaşama katkıda bulunabilir."
Narın yararlı sağlık özellikleri sunmasının nedeni, içerdiği antioksidanlar, antienflamatuar bileşikler ve besinlerdir. Dr. Patel şunları söyledi: "Nar tohumları, ellagic asit ve punicalagins gibi polifenoller dahil olmak üzere antioksidanlarla doludur. Bu bileşikler, oksidatif stresle mücadeleye yardımcı olur ve vücuttaki serbest radikallerin neden olduğu hasarı azaltır."
"Antioksidanlar, hücreleri oksidatif hasardan koruyarak genel sağlığı destekleyebilir ve potansiyel olarak yaşlanma sürecini yavaşlatabilir." Ayrıca bu kırmızı renkli meyvede gizlenen antioksidanlar da bağışıklık sisteminizi güçlendirerek enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı koruma sağlar.
Doktor, "Güçlü bir bağışıklık sistemi genel sağlık için önemlidir, hastalıklarla savaşmaya ve yaşlandıkça canlılığı korumaya yardımcı olur" dedi. İltihaba gelince, nar iltihaba neden olan durumlarla savaşmaya yardımcı olur ve bu nedenle daha sağlıklı yaşlanmaya da katkıda bulunur. Dr. Patel, "Kronik inflamasyon, kardiyovasküler durumlar, bilişsel gerileme ve bazı kanserler dahil olmak üzere yaşa bağlı çeşitli hastalıklarla ilişkilidir" dedi.
Ayrıca, küçük tohumlar da gelişmiş kardiyovasküler sağlıkla ilişkilendirilmiştir. Dr. Patel şunları söyledi: " Kan basıncını düşürmeye , LDL kolesterolü ("kötü" kolesterol) düşürmeye ve genel kolesterol profilini iyileştirmeye yardımcı olabilirler. Sağlıklı bir kardiyovasküler sistemin sürdürülmesi , kalp hastalığı ve ilgili durumlar riskini azalttığı için uzun ömür yaşamak için çok önemlidir."
Doktor, nar tanelerini diyetinize günde beş öğününüzün bir parçası olarak eklemenizi tavsiye etti.
"Nar tohumlarındaki antioksidanlar ve polifenoller gibi faydalı bileşiklerin, tohumların kendilerinden ziyade meyve suyunda ve kabuğunda daha yoğun olduğunu belirtmekte fayda var" diye ekledi.
NARIN FAYDALARI
BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLER
Nar, antioksidan görevi gören ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltan ellagitannin adı verilen bileşikler içerir. Bu nedenle, beyniniz için iltihaplanma ve oksidatif stresin etkilediği durumlara karşı koruyucu faydalar da sunarlar.
Bazı araştırmalar, ellagitanninlerin, oksidatif hasarı azaltarak ve beyin hücrelerinin hayatta kalmasını artırarak beyni Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığından korumaya yardımcı olabileceğini bulmuştur.
Ayrıca hipoksik-iskemik beyin hasarından kurtulmayı da destekleyebilirler.
Nardaki ellagitanninlerin, beyindeki iltihaplanmayı azaltma ve bilişsel hastalıkların başlangıcını geciktirme yeteneği açısından incelenen ürolitin A adlı bağırsakta bir bileşik üretmeye yardımcı olduğuna inanılıyor. Bununla birlikte, nar ve beyin sağlığı arasındaki potansiyel bağlantıyı daha iyi anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
SİNDİRİMİ DÜZENLER
Araştırmalar, büyük ölçüde bağırsak bakterileriniz tarafından belirlenen sindirim sağlığının genel sağlıkla güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sindirim sağlığınızı desteklemek önemlidir ve nar bu çabanın bir parçası olabilir.
Bazı eski ve yeni hayvan çalışmaları, narın bağırsakta aktivite gerektiren ve büyük ölçüde ellagik asit içeriğini içeren anti-inflamatuar ve antikanser etkilere sahip olduğunu bulmuştur.
Test tüpü çalışmaları, narın Bifidobacterium ve Lactobacillus dahil olmak üzere faydalı bağırsak bakterilerinin seviyelerini artırabildiğini bulmuştur ve bu da prebiyotik etkilere sahip olabileceğini düşündürmektedir.
Prebiyotikler, sindirim sisteminizdeki iyi bakteriler veya probiyotikler için yakıt görevi gören, genellikle lifler olan bileşiklerdir. Prebiyotikler, bu bakterilerin gelişmesine ve daha sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu desteklemesine izin verir.
Ek olarak, nar taneleri lif açısından zengindir ve 1/2 fincan (87 gram) porsiyon başına yaklaşık 3,5 gram lif sunar. Lif, sindirim sağlığı için gereklidir ve kabızlık, hemoroid, kolon kanseri, gastroözofageal reflü hastalığı ve divertikülit gibi bazı sindirim koşullarına karşı koruma sağlayabilir.