Yanlış kullanımı omurgayı eğiyor! Uzmanlardan ebeveynlere kritik uyarı: "Okul çantası alırken bunlara dikkat edin..."

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Talmaç, çocukların taşıdığı hatalı ve ağır çantaların yol açtığı tehlikelere dikkat çekti. Bu konuda ailelere ve öğretmenlere de önemli uyarılarda bulundu.

ÇOK TEHLİKELİ

Doç. Dr. Talmaç, bu konuda hem Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) hem de Amerikan Ortopedi Cerrahları Akademisi'nin (AAOS) önemli uyarıları bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu çantalar, doğru kullanılmazsa omurga sağlığında ciddi tehlikelere neden olabiliyor. Doğru çanta seçimi ve sağlıklı taşıma alışkanlıkları, çocukların hem eğitim hayatını daha rahat sürdürmelerini hem de gelecekte oluşabilecek kalıcı omurga sorunlarının önlenmesini sağlar. Velilerin ve öğretmenlerin bu konuda bilinçli davranması, çocukların sağlıklı büyüme sürecinde kritik bir rol oynar" dedi.