Yanlış sırt çantası seçimi çocukların sağlığını bir ömür etkileyebilir! Dikkat edilmesi gereken ilk şey...

Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, okul çağı çocuklarında uygunsuz oturma pozisyonu, ağır sırt çantaları, telefon, tablet kullanımı nedeniyle boyun, sırt ve bel ağrılarının yaygınlaştığını söyledi. Prof. Dr. Karaman, "Bu ağrılar erken yaşta kronikleşebilir, ilerleyen yıllarda daha ciddi omurga sorunlarına dönüşebilir. Çocukluk çağında bu problemleri tespit edip, önlem almak erişkin dönemdeki tedavilere göre çok daha kolaydır. Ağaç yaşken eğilir, biz de çocuklarımızı erken yaşta doğru postüre yönlendirmeliyiz" diye konuştu. Ağır çanta taşımanın omurga üzerindeki yükü artırdığını belirten Prof. Dr. Karaman, "Sırt çantasının, vücut ağırlığının en fazla yüzde 10-15'i kadar olması gerekir. 40 kilogramlık bir çocuğun çantası, 4-6 kilo arasında olmalı. Ağır çanta tek başına skolyoz yapmaz ama var olan eğriliğin ilerlemesine yol açabilir. Ayrıca boynun önde durmasına, omuzların düşmesine, sırt kamburluğunun ve bel çukurluğunun artmasına neden olur" dedi.

'SANDALYEDE OTURURKEN OMURGA DESTEKLENMELİ'

Çanta seçerken dikkat edilmesi gerekenleri aktaran Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, "Hafif ve ergonomik çanta, geniş ve yumuşak omuz askıları, bel kemeri bulunmalı. Doğru taşıma için çift askı kullanılmalı, çanta bele kadar inmeli, ağır eşyalar sırta en yakın bölmeye yerleştirilmeli. Masa başı düzeninde ise evde masa ve sandalyelerin yükseklikleri çocuğun boyuna uygun olmalı. Sandalyede otururken omurga desteklenmeli" diye konuştu.

HAREKETSİZLİK OMURGAYI ZORLUYOR

Uzun süre oturmanın sanıldığı gibi dinlenme değil, omurga için ciddi yüklenme olduğunu aktaran Prof. Dr. Karaman, ders çalışan çocukların her 30-40 dakikada bir mola vererek ayağa kalkması, germe egzersizleri yapması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Karaman, "Çocukların mutlaka spora yönlendirilmesi, hareketli bir yaşam tarzı kazandırılması gerekiyor. Düzenli fiziksel aktivite omurga sağlığı için en önemli koruyucu faktörlerden biridir" dedi.