Yaşam boyu çürüksüz bir dişle yaşamak mümkün! Bu ayrıntıya dikkat ederseniz...

Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Figen Seymen, yanlış alışkanlıklar kazanılmadan ve diş çürükleri başlamadan önce bebek ve ailesinin mutlaka bir çocuk diş hekimi ile tanışmalarını önerdi. Prof. Dr. Seymen, erken yaştaki bu ilk muayenelerde ailelerin, çocuklarının dişlerinin çürümesini önleyici beslenme ve ağız bakımı konusunda bilgi edinmelerini ve düzenli aralıklarla bebeklerini kontrole götürerek diş sağlığını kontrol etmelerini söyledi.

"YAŞAM BOYU ÇÜRÜKSÜZ DİŞLER, ERKEN MUAYENE İLE MÜMKÜN"

Yaşam boyu çürüksüz dişler ve genel vücut sağlığı için erken diş hekimi muayenesinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Seymen, "Süt dişleri ebeveynler tarafından geçici olarak düşünüldüğü için çoğunlukla önemsenmiyor. Süt dişlerinin bakımının ve çürüklerin ihmal edilmesi, ileride yerlerini alacak olan sürekli dişlerde de çeşitli sorunlara yol açar. Dişlerin erken kayıpları da çeşitli beslenme ve sindirim bozukluklarına ve dişlerin kapanış bozukluklarına neden olur" dedi.

DİŞ HEKİMİNDEN KORKUTMAMAK AİLELERİN ELİNDE

Özellikle çocukların diş hekimine alışması, yetişkin yaşlarında da diş hekiminden korkmaması için erken muayenenin önemini hatırlatan Prof. Dr. Seymen, bu dönemin etkilerinin yaşam boyu süreceğinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Çocukluk aşılarının takip edildiği gibi çocuğun, ağız ve diş gelişiminin de takip edilmesini ve gerektiğinde diş çürüğünü önleyici yöntemler uygulanmasını tavsiye etti.

Erken muayeneye ile ailenin evde yapması gereken uygulamalar olduğunu anlatan Prof. Dr. Seymen, şunları söyledi:

"İlk süt dişinin sürmesi ile birlikte dişlerin fırçalanmaya başlanması gerekir. İlk olarak silikon esaslı parmak fırçaları ve suyla başlayan ağız hijyeni uygulamalarıyla bebek alıştırılmalı. Bebek büyüdükçe yaşına uygun diş fırçaları ve diş macunları kullanılmalı. Çocuk diş hekimlerinin yaş grubuna göre önerdiği, dişleri kalsiyum, fosfat gibi mineraller ile güçlendiren yardımcı preparatlarda gerekli durumlarda tercih edilmeli."