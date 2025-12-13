Yaşlılık sanıyorsunuz ama değil! Uzmanlardan demans için hayati uyarı

Demans, bilişsel işlevlerde kademeli bir bozulma ile ortaya çıkıyor. Hafıza kaybı, davranış değişiklikleri, dikkat ve hareket sorunları bu hastalığın en yaygın özellikleri arasında yer alıyor. Erken belirtilerin doğru şekilde tanınması, hastaların uygun bakım ve desteğe daha erken ulaşabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ancak bu belirtileri, yaşlanmanın doğal etkilerinden ayırt etmek çoğu zaman kolay olmuyor.

Alzheimer's Society tarafından yapılan ve 1.100 kişinin katıldığı bir araştırma, bu konuda endişe verici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre, bireylerin yalnızca üçte biri, kendilerinde ya da yakınlarında demans belirtileri fark ettikten sonraki ilk ay içinde bu durumu dile getiriyor. Katılımcıların büyük bir bölümü, gördükleri belirtilerin demansa mı yoksa yaşlılığa mı bağlı olduğunu anlayamadıkları için sessiz kalmayı tercih ediyor.

Araştırma sonuçları, olası demans belirtilerini fark edenlerin yalnızca yüzde 15'inin hemen harekete geçtiğini gösteriyor. Yüzde 11'lik bir kesim ise belirtileri fark etmesine rağmen endişelerini hiç kimseyle paylaşmadığını itiraf ediyor. Bu durum, profesyonel yardım alma sürecinin gecikmesine yol açıyor. Nitekim katılımcıların yüzde 23'ü, bir doktora başvurmak için altı aydan fazla beklediğini belirtiyor.

Demansın erken belirtileri arasında sohbetleri takip etmekte zorlanma, dikkat dağınıklığı ve hafıza problemleri yer alıyor. Ancak bu durumlar sıklıkla işitme kaybı, dalgınlık ya da yaşlanmanın doğal sonuçları olarak değerlendiriliyor. Oysa bu belirtiler, daha ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 16'sı, demans teşhisinin sosyal ilişkilerini olumsuz etkilemesinden korktuğu için bilinçli olarak tanı sürecinden kaçındığını söylüyor. Yüzde 44'lük bir kesim ise yakınları ya da bakıcıları tarafından küçümsenerek konuşulmasından endişe ediyor.

Uzmanlara göre demansın erken uyarı işaretleri arasında konuşmaları takip edememe, konsantrasyon güçlüğü, hafıza kaybı, unutkanlık, ruh hâli değişimleri ve hareket zorlukları bulunuyor. Alzheimer's Society CEO'su Kate Lee, demansın konuşulmaktan kaçınılmaması gereken bir konu olduğunu belirterek, belirtileri fark eden herkesin vakit kaybetmeden bir doktora başvurmasını ve belirtiler kontrol listesinden yararlanmasını öneriyor.