Yastığınızdaki kanser belirtisi! Uyandığınızda bu şekilde görünüyorsa…

Bir uzman, geceleri ortaya çıkan bu belirtinin özellikle kemik kanseri olan hastalarda yaygın olduğunu söyledi.
Bir uzman, kansere işaret edebileceğinden, insanları "aşırı" terleme yaşayıp yaşamadığınızı görmek için çarşaflarınızı ve yastıklarınızı kontrol etmeleri konusunda uyardı.
Terleme, geceleri yaşandığındaözellikle yaz aylarında gözden kaçabilecek bir semptomdur.
Eczacı olan Abbas Kanani : "Özellikle geceleri terleme, kanserin yaygın bir belirtisidir, ancak bazı kanserler diğerlerinden daha fazla aşırı terlemeye neden olur" dedi.
Şöyle açıkladı: "Enfeksiyon, kanserli kişilerde terlemenin en yaygın nedenlerinden biridir. Kanser vücutta bir bağışıklık tepkisini tetikler, bu da vücudun sıcaklık düzenleme sistemini etkileyen enflamatuar maddelerin salınmasına ve bunun sonucunda terlemeye neden olabilir."
"Bir enfeksiyonla vücudunuzun ısısı artabilir ve bunun sonucunda vücudunuz ısıyı azaltmak için terler. Hormon seviyelerindeki değişiklikler de sıcak basmasına ve terlemeye neden olabilir. Kanserin kendisi veya tedavi nedeniyle hormon düzeyleriniz değişebilir."
AŞIRI TERLEDİĞİNİZİ NASIL ANLARSINIZ?
Kanani, terlemenin tek başına kanserin mi yoksa başka bir sağlık sorunun mu nedeni olduğunu belirlemenin zor olabileceğini söyledi.
Şöyle açıkladı: "Kanser aşırı terleme ile ilişkilendirilebilse de, bunun en yaygın veya spesifik neden olmadığını bilmek önemlidir. Özellikle gece terlemeleri, lenfoma gibi belirli kanser türleriyle bağlantılı olabilir, ancak diğer koşullar veya faktörlerden de kaynaklanabilir. Gece terlemeleriniz varsa, çarşaflarınız ve yastıklarınızın üzerlerinde uyuyamayacağınız bir duruma gelebilirsiniz. "
KEMİK KANSERİ VE TERLEME
Eczacı Kanani, gece terlemelerinin en yaygın olarak kemik kanseriyle bağlantılı olduğunu söyledi. "Terleme, özellikle gece terlemeleri, belirli kemik kanseri türleri veya kemiği içeren diğer kanserler ile ilişkilendirilebilir " dedi.
"Bu ilişki kemik kanserine özgü değildir ve diğer çeşitli durumlarda da görülebilir. Herhangi bir türden ilerlemiş kanseri olan kişilerde de terleme olabilir."
Diğer kemik kanseri belirtileri arasında olan kalıcı kemik ağrısının, kemik kanserinin en yaygın semptomu olduğunun altını çizdi. "Ağrı başlangıçta aralıklı olabilir, ancak sürekli ve şiddetli hale gelebilir, genellikle geceleri veya aktivite ile daha da kötüleşebilir. Etkilenen kemik bir ekleme yakınsa hareket etmeyi zorlaştırabilen bir kemik üzerinde şişlik, kızarıklık ve iltihaplanma, normalden daha kolay kırılan zayıf bir kemik yapısı görülebilir."
Özellikle geceleri aşırı terleme yaşarsanız, doktorunuza danışmanız önerilir. Eczacı Kanani şunları ekledi: "Semptomlardaki herhangi bir değişiklik, endişeleriniz veya karşı karşıya kalabileceğiniz zorluklar hakkında doktorunuza danışmanız önemlidir. Kemik kanserinden şüpheleniliyorsa, doktorunuz sizi kemik kanserlerinin teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış bir onkoloğa veya ortopedi onkoloğuna sevk edebilir."
"Bu uzmanlar, ise durumu belirleyip size en uygun tedaviyi sunacaklardır."