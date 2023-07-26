Yastığınızdaki kanser belirtisi! Uyandığınızda bu şekilde görünüyorsa…

Bir uzman, geceleri ortaya çıkan bu belirtinin özellikle kemik kanseri olan hastalarda yaygın olduğunu söyledi.

Bir uzman, kansere işaret edebileceğinden, insanları "aşırı" terleme yaşayıp yaşamadığınızı görmek için çarşaflarınızı ve yastıklarınızı kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Eczacı olan Abbas Kanani : "Özellikle geceleri terleme, kanserin yaygın bir belirtisidir, ancak bazı kanserler diğerlerinden daha fazla aşırı terlemeye neden olur" dedi.

Şöyle açıkladı: "Enfeksiyon, kanserli kişilerde terlemenin en yaygın nedenlerinden biridir. Kanser vücutta bir bağışıklık tepkisini tetikler, bu da vücudun sıcaklık düzenleme sistemini etkileyen enflamatuar maddelerin salınmasına ve bunun sonucunda terlemeye neden olabilir."