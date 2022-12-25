Yatağa telefonla girmeyin: Sağlığınızı tehdit ediyor! Uykusuzluk bu hastalıklara davetiye çıkarıyor...

Kaliteli bir uyku için uyku hijyeninin sağlanması gerektiğini söyleyen Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Meryem Yıldız Ayvaz, "Odanın ısısını ve ışığını düzenlemeli, gürültüye dikkat etmeliyiz. Yatak sadece uyku için kullanılmalı, telefon, tablet gibi teknolojik cihazlar yatakta kullanılmamalı. Uykusuzluk, İlerleyen zamanlarda kalp ve damar hastalıkları, obezite ya da diyabet gibi çok ciddi kronik hastalıkların oluşmasına sebebiyet verebilir" dedi.

Uyku, bütün canlılar için hayati bir ihtiyaç ve vücudun kendini yenilemesi için gerekli hormonların salgılandığı bir süreçtir. İyi bir uyku, insanın hayat kalitesini yükselttiği gibi uykusunu yeteri kadar almayan kişiler gün içerisinde kendisini yorgun ve bitkin hisseder. Uyku kalitesini artırmak için uyku hijyeninin sağlanması gerektiği söyleyen Hemşirelik Bölümü akademisyeni Dr. Öğretim Üyesi Meryem Yıldız Ayvaz, "Uyku hijyeni temelde uyku kalitesini artırmak için ya da sağlıklı bir uyku süreci geçirmek için yaptığımız bütün uygulamaları kapsayan bir süreçtir. Uyku hijyeni sağlamak için aslında çevresel faktörlerden başlamak gerekiyor" diyerek önerilerde bulundu.