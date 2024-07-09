Yaz aylarında bu hataya dikkat! Alerjik reaksiyon sebebi...

Yaz mevsimi, güneşin tadını çıkarıp açık hava etkinlikleriyle dolu günler geçirmemiz için harika bir dönemdir. Ancak, bu zaman diliminde böcek ısırıkları ve böcek ısırığı alerjilerinde de artış yaşanır. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Elif Ege, yaz aylarında böcek ısırıklarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve bu konuda alınması gereken önlemler hakkında önemli bilgiler verdi.

İHA Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:54 PAYLAŞ ABONE OL

Uzm. Dr. Elif Ege, yaz aylarında en sık karşılaşılan böcek ısırıklarının sivrisinek, arı, kene ve karınca ısırıkları olduğunu belirtti. Bu tür böcek ısırıkları genellikle hafif kaşıntı, kızarıklık ve şişlik gibi belirtilerle kendini gösterir. Ancak bazı durumlarda, böcek ısırıkları ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir.



BÖCEK ISIRIĞI ALERJİLERİ VE BELİRTİLERİ

Böcek ısırığı alerjileri, böcek salyası veya zehrine karşı vücudun aşırı tepki vermesi sonucu oluşur. Bu alerjik reaksiyonlar, hafif kaşıntı ve kızarıklıktan ciddi anafilaktik şoklara kadar değişen şiddette olabilir. Uzm. Dr. Elif Ege, böcek ısırığı alerjisi belirtilerinin hızla ortaya çıkabileceğini ve aşağıdaki belirtilerin acil tıbbi müdahale gerektirebileceğini vurguladı: "Yoğun kaşıntı ve kızarıklık

Şiddetli şişlik ve ağrı

Nefes almada zorluk

Hızlı nabız ve baş dönmesi

Mide bulantısı ve kusma."