Yaz aylarında çok sık görülüyor! Çocuklarda o hastalık için ilk yapılması gereken...

Yaz aylarının gelişiyle birlikte çocuklarda en sık görülen sağlık sorunlarından biri de ishal. Özellikle 2 yaşını aşmış çocuklarda erişkinliğe kadar her çocukta görülebilen ishal, farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor. Nedeni ne olursa olsun tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Emine Belgen, çocuklarda ishalin tedavisi ile ilgili bilgi verdi.

İHA Giriş Tarihi: 23.06.2023 16:56 PAYLAŞ ABONE OL

Tıpta diyare olarak da adlandırılan ishalin, çocukluk çağında özellikle de yaz aylarında sıkça görülebildiğini söyleyen Uz. Dr. Emine Belgen, "Çocuk yaş grubunda ishal önemli bir problemdir. En çok 2 yaşından sonra erişkin dönemine kadar her çocuk bir mide bağırsak enfeksiyonu geçirebilir. İshal bazen iyi pişmemiş, yıkanmamış ve hijyeni sağlanmamış gıdaların tüketiminden kaynaklanırken bazen de ishalde viral veya bakteriyel enfeksiyondan olabilir. Sebebi her ne olursa olsun ishal mutlaka kontrol altında tutulması ve tedavi edilmesi gereken tıbbi bir durumdur" dedi.



Mutlaka hekime başvurun

Norwalk virüsü, sitomegalovirüs, adenovirüs, rotavirüs gibi viral etkenlerin çocukluk döneminde akut ishalin yaygın bir nedeni olduğunu ifade eden Uz. Dr. Belgen, "İshalde yapılması gereken ilk şey uzman bir hekime başvurmaktır. Uzman hekim fiziki muayenesini detaylı bir şekilde yaptıktan sonra tetkik aşamasına gider. Tetkiklerde ilk yapılması gereken ve önemli olan gaita testidir. Gaita testi ishalin neden kaynaklandığını ortaya koyar. Bundan sonrasında ishalin viral ya da bakteriyel kaynaklı olmasına bağlı olarak tedavi şekillenir" şeklinde konuştu.