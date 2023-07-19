Yaz aylarında dikkat! Bu hata beyinde hasara neden oluyor...

Hava sıcaklıklarının giderek artmasıyla birlikte uzmanlar da çeşitli uyarılarda bulunuyor. Uzun süre kontrolsuz bir şekilde güneşe maruz kalmanın başta kronik rahatsızlığı olmak üzere tüm bireylerde olumsuz sonuçları olabileceğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Seçil Demir, dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı...

İHA Giriş Tarihi: 19.07.2023 08:31 PAYLAŞ ABONE OL

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Seçil Demir, vatandaşları hava sıcaklığının arttığı 12.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları yönünde uyardı. Diyabet, hipertansiyon ve kronik böbrek yetersizliği gibi hastalıkları bulunan hastaların yaz döneminin gelişiyle birlikte sıvı açığının daha fazla hale geldiğine dikkat çeken Dr. Demir, "Bu hastalarımızın sıvı tüketimlerine dikkat etmelerini, ilaçlarını düzenli kullanmaları ve hava sıcaklığının arttığı 12.00-15.00 saatleri arasından çıkmaları gerekiyorsa önleyici kıyafetler giyerek çıkmalarını öneriyorum" dedi.



Bunun dışında yazın gelmesiyle birlikte metabolizmada hızlanma olabileceğine değinen Dr. Demir, "Bahar yorgunluğu, baharın vermiş olduğu bitkinliği atabilmek için kullandığımız, çeşitli takviyelerimiz var. Eğer hastalarımızda yorgunluk, bitkinlik, sabahları kalkarken uyanamama ya da kendilerini kötü hissetmeleri ile ilgili bir semptom varsa ve kan tahlillerine de bakılıp, herhangi bir olumsuz durum çıkmadıysa gerekli takviyeler yapılmalıdır" şeklinde konuştu.