Yaz öncesi çocuklarda bu belirtilere dikkat! Uzmanından ailelere uyarı...

Bebek cildinin erişkinlere kıyasla çok hassas olduğunu belirten Yılmaz, "Bebeklerde deri yüzey alanı daha geniş olduğundan ısı ve sıvı kaybı daha çok olmaktadır. Tuvalet alışkanlığını kazanmamış ve bez kullanan çocukların bez değiştime sıklığı artırılmalıdır. Özellikle yenidoğan döneminde her 2 saatte bir bez kontrolü yapılmalı ve her altını kirlettiğinde bez değiştirilmelidir. Temizlik işlemi yapıldıktan sonra birkaç dakika bez bölgesinini hava alması için açık kalması sağlanmalı ve gereğinde koruyucu pişik kremi kullanılmalıdır. Yenidoğanlar her gün banyo yaptırılmalıdır. Çocuklar da her terlediğinde banyo yaptırılarak, kuru pamuklu yeni kıyafetler giydirilmelidir. Yaz aylarında vücudumuzda terleme sebebiyle aşırı sıvı kaybı olmaktadır. Bu sıvı kaybını bol bol su içerek ve sıvı tüketerek yerine koymak gerekir. Fakat kullandığımız su ve sıvı kaynaklarına dikkat edilmelidir. Kaynağı belli olmayan içme sularından ve bu sularla yıkanan meyve ve sebzelerden tifo, paratifo, ishaller, viral hepatit (hepatit a) gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Özellikle piknik alanlarında sulara insan ve hayvan dışkı ve atıkları karışmış ise su gözle görülemeyen mikroplar ile kirlenir ve barsak enfeksiyonlarına sebep olur" diye konuştu.