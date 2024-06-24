Yaz tatiliniz zehir olmasın! Adeta bir mikrop yuvasına dönüyor...

Yaz aylarının gelişiyle birlikte deniz ve havuzlar da yoğun bir talep görüyor. Serinlemek ve keyifli vakit geçirmek adına girdiğimiz havuzlar ise doğru bakımı yapılmadığında tam bir mikrop yuvasına dönüyor. Konu hakkında konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji hekimi Dr. Hakan Kutlu, havuza girmeden önce dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 24.06.2024 13:01 PAYLAŞ ABONE OL

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji hekimi Dr. Hakan Kutlu, havaların ısınmasıyla beraber özellikle tatil bölgelerinde havuzların kullanımının arttığına işaret ederek havuz ve havuz suyu ile bulaşan enfeksiyon oranlarının da arttığını belirterek "Hava ve su sıcaklıklarını artması ile beraber mikropların çoğalmasının kolaylaşması, aynı anda birçok insanın aynı havuzu kullanması, bazı kuruluşlarda havuz suyunun sirkülasyonunun uygun yapılmaması, klorlama yönteminin düzenli aralıklarla ve uygun yapılmaması" ifadelerine yer verdi.



"İSHALLERE NEDEN OLABİLİR"

Havuz suyu ile bulaşabilecek hastalıkların çok büyük kısmının klorlama yöntemi ile etkisiz hale getirilebileceğinin altını çizen Dr. Kutlu "Ancak klorlama işleminin uygun dozlarda, belli aralıklarda ve düzenli şekilde yapılması gereklidir. Ayrıca klorlamanın havuz suyundaki mikropları etkisiz hale getirmesi için belli bir sürenin geçmesi gerektiği unutulmamalıdır" diye konuştu.