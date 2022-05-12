Yazın gelmesiyle görülme sıklığı artıyor! Özellikle 2 yaş altı çocuklarda...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle çocukların muzdarip olduğu ishal vakalarında artış görülmeye başlandı. Özellikle yüksek miktarda sıvı kaybına da neden olan ishal, enfeksiyon kaynaklı olabiliyor. 2 yaş altı çocuklarda ise çocuk ölümlerine dahi neden olabilecek bu hastalık için uzmanlar aileleri bilinçlendirmek adına çeşitli açıklamalarda bulundu. İşte çocuklarda ishalin nedenleri ve önlemleri...

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 12.05.2022 15:35

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Fatih İbrahim Arabacı yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla birlikte besinlerin saklanma koşullarına bağlı olarak mikropların ve ürettikleri toksinlerin miktarında artış olabileceğini belirterek özellikle tatildeyken, çocukların havuz ve deniz suyundan mikroplu su yutma riski artabileceğini söyledi.

Arabacı yaptığı açıklamada; "Yaz döneminde çocukların beslenme alışkanlıklarında oluşan değişikliklerle birlikte su tüketiminin de artması, mikroplu su içme tehlikesini de çoğaltır. Sağlıklı beslenme hijyenine uymayan katı ve sıvı gıdalardan alınan virüs, bakteri, parazit veya toksinlerin kusma ve ishale yol açabildiği unutulmamalıdır" dedi.





Sıvı kaybını telafi etmek çok önemli

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Fatih İbrahim Arabacı, açıklamasında sıvı kaybının telafisinin önemine değinerek, "İshal, dışkı miktarının ve dışkılama sayısının artması, dışkı kıvamının yumuşamasıyla meydana gelen bir hastalıktır. İshal sırasında vücudun kaybettiği sıvının telafisi de çok önemlidir. Sıvı kaybı hızlı olduğundan, su kaybı giderilmezse, özellikle bebekler ve çocuklar için hayati tehlike oluşabilir. Vücuttaki su kaybı arttıkça, susuzluğa ek olarak dudak ve ağız kuruluğu, uykuya meyil, gözyaşında azalma, göz kürelerinde çökme, nabızda hızlanma, el ve ayaklarda soğukluk, derin veya hızlı solunum, idrar miktarında azalma, dalgınlık, kan basıncında düşme ve şok görülebilir. İshale kusma ve ateş eşlik ediyorsa, dışkıda kan ve mukus varsa, sıvı kaybını şiddetlendireceğinden mutlaka doktora başvurulmalıdır" dedi.