Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Yediğiniz anda migreni tetikliyor! Dayanılmaz baş ağrıların nedeni bakın hangi yiyecekte gizliymiş…

Yediğiniz anda migreni tetikliyor! Dayanılmaz baş ağrıların nedeni bakın hangi yiyecekte gizliymiş…

Stres seviyesi, uykusuzluk ve yetersiz beslenme gibi faktörler sonucu ortaya çıkan baş ağrısı, çoğumuzun karşılaştığı bir ağrı türüdür. Yaşam kalitenizi düşüren ve günlük işlerinizden geri kalmanıza neden olabilen baş ağrısı, genetik faktörler, mevsimsel değişiklikler gibi çeşitli sebepler sonucu ortaya çıkabilir ancak atladığınız en önemli detay tükettiğiniz gıdalarda saklı! İşte her gün tükettiğiniz fakat baş ağrısına neden olduğunu bilmediğiniz o yiyecekler...

Giriş Tarihi: 10.02.2025 14:38
ABONE OL
Yediğiniz anda migreni tetikliyor! Dayanılmaz baş ağrıların nedeni bakın hangi yiyecekte gizliymiş…

Sıklıkla baş ağrısı çekiyor fakat nedenini bilmiyorsanız, beslenmeniz ağrınızda bir etken olabilir. Çoğumuz bunun sebebini arıyor fakat bulamıyor olsak da aslında sebebi her gün yediğimiz gıdalarda saklı. Her gün tüketmekte olduğumuz besinlerin içerisindeki bu bileşik baş ağrılarınızın sebebi olabilir!

BAŞ AĞRISINA NE SEBEP OLUR?

Uzmanlar, baş ağrılarının genellikle birden fazla faktöre bağlı olduğunu ortaya koydu. Stresliyseniz, iyi uyumuyorsanız veya egzersiz yapmıyorsanız belirli beslenme faktörleri baş ağrılarını tetikleyebilir. Aslında sadece stres de değil, tükettiğiniz besinlerin içerisindeki tiramin bileşiği de bu ağrıyı destekleyebilir.

Ulusal Baş Ağrısı Vakfı, tiramini bazı besinlerde bulunan vazoaktif bir aminoasit olarak tanımlamıştır. Tiraminin bazı hastalarda baş ağrısına neden olduğu ortaya çıkmıştır.

Tiramin içeren besinler, baş ağrısının en yaygın nedenlerinden biri olan kan damarlarının daralması ve ardından baştaki kan damarlarının genişlemesi ile sonuçlanan bir zincirleme reaksiyonu tetikleyerek baş ağrısına neden olur.

İÇERİSİNDE TİRAMİN OLAN BESİNLER

Birçok gıdada bulunan tiramin, özellikle fermente gıda ve içeceklerde yoğun şekilde bulunur. Bunun nedeni, mikropların zamanla tirozin amino asidini tiramine dönüştürmesidir. Yapılan çalışmalar sonucunda, bir gıda ne kadar uzun süre olgunlaştırılırsa veya fermente edilirse içerisindeki tiramin seviyelerinin de o kadar yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Hazır konserve gıdalar

Hazır çorbalar

Salamura balık

Tütsülenmiş balık

İşlenmiş gıdalar

Yoğun kahve tüketimi

Bakla

Monosodyumglutamat İçeren Gıdalar

Uzmanlar, sağlıklı bir diyeti takip etmenin yanı sıra, günlük aktivitelerinize eklemeniz gereken birkaç durumdan daha bahsetti.

Baş ağrılarınızı tetikleyebilecek bir durum olduğundan günlük öğünlerinizi atlamamaya özen gösterin.

Kahvaltınızı eksik etmeyin. Sabah uyandıktan sonraki 30 ila 60 dakika içinde protein açısından zengin bir kahvaltı yapmak baş ağrılarınızın nüksetmesini engelleyecektir.

Gün içerisinde bolca su tüketin.

SON DAKİKA SON DAKİKA