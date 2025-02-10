Yediğiniz anda migreni tetikliyor! Dayanılmaz baş ağrıların nedeni bakın hangi yiyecekte gizliymiş…

Sıklıkla baş ağrısı çekiyor fakat nedenini bilmiyorsanız, beslenmeniz ağrınızda bir etken olabilir. Çoğumuz bunun sebebini arıyor fakat bulamıyor olsak da aslında sebebi her gün yediğimiz gıdalarda saklı. Her gün tüketmekte olduğumuz besinlerin içerisindeki bu bileşik baş ağrılarınızın sebebi olabilir!

Uzmanlar, baş ağrılarının genellikle birden fazla faktöre bağlı olduğunu ortaya koydu. Stresliyseniz, iyi uyumuyorsanız veya egzersiz yapmıyorsanız belirli beslenme faktörleri baş ağrılarını tetikleyebilir. Aslında sadece stres de değil, tükettiğiniz besinlerin içerisindeki tiramin bileşiği de bu ağrıyı destekleyebilir.

Ulusal Baş Ağrısı Vakfı, tiramini bazı besinlerde bulunan vazoaktif bir aminoasit olarak tanımlamıştır. Tiraminin bazı hastalarda baş ağrısına neden olduğu ortaya çıkmıştır.

Tiramin içeren besinler, baş ağrısının en yaygın nedenlerinden biri olan kan damarlarının daralması ve ardından baştaki kan damarlarının genişlemesi ile sonuçlanan bir zincirleme reaksiyonu tetikleyerek baş ağrısına neden olur.