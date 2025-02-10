Yediğiniz anda migreni tetikliyor! Dayanılmaz baş ağrıların nedeni bakın hangi yiyecekte gizliymiş…

Sıklıkla baş ağrısı çekiyor fakat nedenini bilmiyorsanız, beslenmeniz ağrınızda bir etken olabilir. Çoğumuz bunun sebebini arıyor fakat bulamıyor olsak da aslında sebebi her gün yediğimiz gıdalarda saklı. Her gün tüketmekte olduğumuz besinlerin içerisindeki bu bileşik baş ağrılarınızın sebebi olabilir!
BAŞ AĞRISINA NE SEBEP OLUR?
Uzmanlar, baş ağrılarının genellikle birden fazla faktöre bağlı olduğunu ortaya koydu. Stresliyseniz, iyi uyumuyorsanız veya egzersiz yapmıyorsanız belirli beslenme faktörleri baş ağrılarını tetikleyebilir. Aslında sadece stres de değil, tükettiğiniz besinlerin içerisindeki tiramin bileşiği de bu ağrıyı destekleyebilir.
Ulusal Baş Ağrısı Vakfı, tiramini bazı besinlerde bulunan vazoaktif bir aminoasit olarak tanımlamıştır. Tiraminin bazı hastalarda baş ağrısına neden olduğu ortaya çıkmıştır.
Tiramin içeren besinler, baş ağrısının en yaygın nedenlerinden biri olan kan damarlarının daralması ve ardından baştaki kan damarlarının genişlemesi ile sonuçlanan bir zincirleme reaksiyonu tetikleyerek baş ağrısına neden olur.
İÇERİSİNDE TİRAMİN OLAN BESİNLER
Birçok gıdada bulunan tiramin, özellikle fermente gıda ve içeceklerde yoğun şekilde bulunur. Bunun nedeni, mikropların zamanla tirozin amino asidini tiramine dönüştürmesidir. Yapılan çalışmalar sonucunda, bir gıda ne kadar uzun süre olgunlaştırılırsa veya fermente edilirse içerisindeki tiramin seviyelerinin de o kadar yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
Hazır konserve gıdalar
Hazır çorbalar
Salamura balık
Tütsülenmiş balık
İşlenmiş gıdalar
Yoğun kahve tüketimi
Bakla
Monosodyumglutamat İçeren Gıdalar
Uzmanlar, sağlıklı bir diyeti takip etmenin yanı sıra, günlük aktivitelerinize eklemeniz gereken birkaç durumdan daha bahsetti.
Baş ağrılarınızı tetikleyebilecek bir durum olduğundan günlük öğünlerinizi atlamamaya özen gösterin.
Kahvaltınızı eksik etmeyin. Sabah uyandıktan sonraki 30 ila 60 dakika içinde protein açısından zengin bir kahvaltı yapmak baş ağrılarınızın nüksetmesini engelleyecektir.
Gün içerisinde bolca su tüketin.