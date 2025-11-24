Yedikleriniz beyin sisine neden olabilir! Uzmanlar uyardı: "Sofranızdan kesinlikle uzak tutun..."

Sıradan görevleri yerine getirmekte zorlandığınız, düşünme, hatırlama ve konsantrasyonunuzun ciddi derecede düştüğünü fark ettiyseniz, beyin sisi yaşamış olabilirsiniz. Bu durum hakkında bilgilendirici açıklamalar yapan uzmanlar, özellikle yediğimiz yiyeceklere dikkat etmemiz konusunda uyarılarda bulundu.

Çalışırken veya arkadaşlarla dışarıda vakit geçirirken, kitap okurken, hatta TV izlerken bile odaklanmakta zorlandığımız zamanlar oluyor. Bazen beynimiz bulutların arkasına saklanıyormuş gibi hissederiz. Sağlık uzmanları buna beyin sisi diyor. Beslenme uzmanı Angela Emmerton, "Beyin sisi veya zihinsel bulanıklık ve yorgunluk hissi, isimleri hatırlamada veya kelimeleri bulmada zorluk yaşamanıza yol açabilirken, oldukça endişe verici olabilir" diyor.

BESLENMENİZE DİKKAT!

Uzmanlara göre bu zihinsel bitkinlik veya kafa karışıklığı; uykusuzluk, stres veya anksiyeteyle depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarından kaynaklanabilir. İhtiyaç duyduğumuz enerjiyi almak için gün içinde ne yiyip içtiğimiz de önemli bir faktör. Yani yetersiz beslenme, beyin sisinin yaygın bir nedeni. Sağlık uzmanları yalnızca beyin sisi oluşumunu önlemek için değil, aynı zamanda genel sağlık için de belirli yiyeceklerin tüketimini sınırlamak gerektiğini söylüyor.