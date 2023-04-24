Yemeği böyle yemek kanser riskini artırıyor! Hücrelerin yapısının bozulmasına neden oluyor...

Fark etmeden veya yanlışlıkla bir iki kez ağza sıcak çay almak veya sıcak yemek almak direk kanser yapmaz ancak alışkanlık haline gelen yıllar boyu süren sürekli sıcak yemek içmek kanser riskini önemli derecede artırır.

Proteinlerin yapısını bozan başka faktörlerin varlığında örneğin acılı ve baharatlı yemek, sıcakla beraber birleştiğinde mide ve yemek borusu için daha fazla risk oluşturur.Yine yıllar boyu sigara ve alkol kullanan bir kişi sıcak yiyip içtiği zaman daha yüksek oranda kansere yakalanacaktır.

Sıcak maruziyet sonrası dokuların kendini yenileme özelliği var, ancak tekrarlayan sıcak maruziyette dokuların kendini iyileştirme kapasitesi giderek azalacak ve ortaya kanser çıkacaktır.