Yemekleri bu şekilde yemek kanserin en önemli nedenlerinden! Çorbanızı içerken...

Kanser günümüzde adını en sık duyduğumuz, en tehlikeli hastalıkların başında geliyor. Her yıl birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan kanserden korunmak için ise alabileceğimiz farklı önlemler bulunuyor. Tükettiğimiz yemek kadar nasıl tükettiğimizin de önemli olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, neler yapılması gerektiğini anlattı...

Giriş Tarihi: 19.01.2023 16:24 PAYLAŞ ABONE OL

Sıcak yemeyi ve içmeyi sevenlere haberler kötü maalesef, sizde sıcak yemeyi ve içmeyi seviyorsanız artık bir kez daha düşünmelisiniz.Sabahları kahve ve çay içmeyi sevenler, acelece bir yerlere yetişmek için hızlıca yiyip içenler.Kış günlerinde içini ısıtmak için sıcak tüketenler, alışkanlık olarak sıcak yiyip içenler dikkatli olmak zorunda!

Yapılan araştırmalarda 60 -70°'nin üzerindeki sıcaklığa sahip olan içecek ve yiyecekleri tüketmenin kanser riskini arttırdığı ispatlanmış. Sıcak besinlerin, özellikle yemek borusu kanseri yaptığı, ağız içerisinde yaralar oluşturduğu, mide ağrısı ve mide kanseri yaptığı, gırtlak kanseri riskini artırdığı, dil ve dişlere zarar verdiği gösterilmiştir.