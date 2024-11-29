Yemekten 30 dakika sonra 1 bardak için! Ne şişkinlik kalacak ne hazımsızlık...

Diyetisyen Ceyda Demirel, maden suyu tüketimi hakkında açıklamalarda bulundu. Maden suyunun doğru şekilde tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Demirel, "Doğal maden suyu, yer altından çıkarak mineral açısından zenginleşen ve sağlığınızı destekleyen doğal bir içecektir. Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan maden suyu, günümüzde hem günlük sıvı tüketiminizi desteklemek hem de sağlığa katkı sağlamak için ideal bir seçenektir. Ancak bu faydadan yararlanabilmek için maden suyunu doğru şekilde tüketmek önemlidir" diye konuştu.