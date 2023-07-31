Yemekten Kaç Saat Sonra Su İçilmeli? Yemek Yedikten Ne Kadar Sonra Su İçilir?

Yemekten önce ve sonra su tüketimi, beslenme konusunda dikkate alınması gereken bir konudur. Günümüzde, beslenme uzmanları tarafından konu ile ilgili yapılmış çok sayıda araştırma olduğunu görebilirsiniz. Bu araştırma sonuçları, suyun bilinçli şekilde ve doğru zamanda tüketilmesi konusunda insanlara fikir vermektedir. Yemek yedikten hemen sonra su tüketiminin bazı zararlarının olduğunu söyleyebiliriz.

Yemekten Ne Kadar Sonra Su İçilir?

Su, hayati sıvı olarak ifade edilen önemli bir besin kaynağıdır. Suyun yemeklerden önce ve sonra tüketiminde ise uzman görüşlerini dikkate almak gerekir. Suyun yemeklerden hemen sonra tüketilmesi uygun değildir. Yemekten sonra en az 30 dakika zaman geçtikten sonra su tüketilmelidir. Bu sürenin öncesinde suyun tüketilmesi ise midede şişkinlik yaratacaktır.

Uzmanlar, yemekten önce su tüketimi üzerinde de durmaktadırlar. Yemeklerden önce 30 dakika ya da 1 saat önce su içilmesi, sindirimin kolaylaşmasını sağlayacaktır. Bunun yanında yemeğe başlamadan önce mide şişecek ve çok yemeye engel olacaktır.

Yemek Yedikten Hemen Sonra Su İçilir Mi?

Yemek yedikten hemen sonra su içilmesi uygun değildir. Yemek yedikten sonra en az 30 dakika geçtiğinde su tüketilebilir. Bu sayede suyun sindirim sistemini kolaylaştırıcı etkisinden istifade edebilirsiniz. Kısacası tükettiğiniz yemekler midenizde iken mideye su göndermek uygun değildir. Yemeklerin bağırsaklara hareketinden sonra su içmek çok daha uygundur. Aksi durumda midede şişlik ve hazım sorunu oluşabilir.