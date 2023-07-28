Yerken bir kez daha düşünün! Bu 3 yiyecek cildin hızla kırışmasına neden oluyor

Beslenme şeklinizde yapacağınız birkaç değişiklikle hızlı bir şekilde yaşlanmanın önüne geçebilirsiniz. Cilt sağlığını koruyan besinlerin yanı sıra, zarar veren birtakım besinler de mevcut. Yaşlanmayı yavaşlatmak isteyenler için uzmanlar, bu 3 besinden uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

1. Rafine şeker





Rafine şeker; içinde beyaz ve esmer şeker, glikoz şurubu gibi çok fazla işlemden geçmiş şeker türlerine denilir. Rafine şeker, şeker kamışı veya şeker pancarının işlenmesi ile elde edilir. Şekerlemeler, rafine şeker içeren besinler bu kategoride yer alır ve cilt sağlığı için son derece zararlıdırlar. Dermatologlara göre rafine şeker, kolajen liflerine zarar verdiği için kırışıklığın en büyük sebebi olarak görülüyor. Kolajen ise cildin diri ve güçlü kalması için önemli bir protein kaynağı. Eğer kolajen seviyeniz düşükse cildiniz kırışabilir. Cildinizin hızlı bir şekilde kırışmasını istemiyorsanız beslenme listenizden şekeri çıkarmanız dermatologlar tarafından tavsiye ediliyor.

2. Krema





Çorbaların, makarnaların ve tatlıların vazgeçilmezi olan krema ve krema gibi doymuş yağ içeren yiyecekler, ciltte gözle görülebilir yaşlanmaya sebep olur. Dermatolog Dr. Jessica Krant, araştırmalarda çoğunlukla krema gibi doymuş yağların yüksek kolesterole sebep olduğunu ve başka hiçbir şeyin cildi bu kadar hızlı yaşlandırmadığını ifade etti.

3. Salam, sosis vb. işlenmiş gıdalar





Salam, sucuk, sosis ve pastırma gibi işlenmiş etler sodyum içerdiği için göz altında torbalar oluşmasına sebep olabilir. İşlenmiş etler, ciltteki kolajen seviyesini düşüren koruyucular içerir ve kolajen seviyesinin düşmesine neden olur.