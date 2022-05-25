Yeşil çayı bu şekilde demleyin: 2 kat fazla kilo vereceksiniz!

Yeşil çay, antioksidan, tanenler ve flavonoidler gibi doğal içerikler yönünden oldukça zengindir. Bununla birlikte araştırmalar, yeşil çayı demleme şekli ve kullandığınız suyun da etkisini önemli ölçüde değiştirdiğin ortaya koydu. Örneğin; epigallokateşin gallat adını verilen antioksidan oranı maden suyu kullanarak demlendiğinde çok daha büyük bir artış gösteriyor.

"HIZLA KİLO VERDİRİYOR"

Yapılan son araştırmalar, yeşil çay içenlerin musluk suyu yerine şişelenmiş maden suyu kullanarak hazırlandığında çok daha etkili olduğunu ortaya koydunuz. Yeşil çayın etkisini artıran bu yöntem, yağ yakımını artırarak hızla kilo verdiriyor. Antioksidan etkileri cildi parlatıyor ve yaşlanma etkilerine karşı savaşıyor. Daha enerjik hissetmenizi sağlıyor.

Maden suyu yeşil çay kürü, kaynamış yarım litre suyun içine eklediğiniz yeşil çayı 10 dakika demlemenizle hazırlanıyor. Demlenme işleminin ardından çayın içine yarım limon sıkın ve kabuğuyla birlikte içine atın. Maden suyunu işe karışıma ekleyin. Çayınız hazır. Öğün aralarında bu çayı rahatlıkla tüketebilirsiniz.