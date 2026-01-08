Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Doktor açıkladı: "Dişlerinizi sakın bu saatte fırçalamayın"

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) doktoru Dr. Suraj Kukadia (sosyal medyada bilinen adıyla Dr. Sooj), diş fırçalama zamanlaması konusunda ezber bozan açıklamalarda bulundu.

KAHVALTIDAN SONRA FIRÇALAMAK NEDEN ZARARLI?

Dr. Sooj, paylaştığı bilgilendirici videoda takipçilerine şu soruyu yöneltti: "Dişlerinizi tüm hayatınız boyunca yanlış fırçalamış olabilir misiniz?" Ünlü doktor, dişlerin kahvaltıdan sonra değil, mutlaka kahvaltıdan önce fırçalanması gerektiğini vurguladı. Bu tavsiyenin arkasında ise tamamen kimyasal bir süreç yatıyor.

Dr. Sooj, durumu şu şekilde açıklıyor: "Bir şey yediğiniz her an ağzınızdaki pH seviyesi düşer ve ortam daha asidik hale gelir. Eğer yemekten hemen sonra dişlerinizi fırçalarsanız, o asidi doğrudan diş minenize sürtmüş olursunuz. Bu durum, dişin en dış ve koruyucu tabakası olan minenin aşınmasına neden olur."

Uzmana göre, kahvaltıdan önce fırçalamak gece boyunca ağızda biriken bakterileri temizlerken, diş macunundaki florürün diş yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturmasını sağlıyor. Bu tabaka, kahvaltı sırasında tükettiğiniz gıdaların asidine karşı dişlerinizi gün boyu koruyor.

AKŞAM YEMEKLERİNDEN SONRA 30 DAKİKA KURALI

Sadece sabahları değil, akşam rutininde de benzer bir hata yapılıyor. Dr. Sooj, akşam yemeğinden hemen sonra fırçalamanın da sakıncalı olduğunu belirterek, "Akşamları bir şey yiyip içtikten sonra dişlerinizi fırçalamak için en az 30 dakika beklediğinizden emin olun," uyarısında bulunuyor.

Whites Dental'dan diş hekimi Dr. Deepa Chopra da bu görüşü destekliyor. Dr. Chopra, yemek yendiğinde diş minesinin geçici olarak yumuşadığını, özellikle asitli gıdaların bu süreci hızlandırdığını belirtiyor. Yumuşamış mineye fırçayla müdahale etmek; diş hassasiyetine, mine kaybına ve dişlerde renk değişimine yol açabiliyor. Dr. Chopra, kahvaltıdan sonra fırçalamak yerine ağzın sadece suyla çalkalanmasının, yemek parçalarını temizlemek için yeterli ve güvenli olduğunu ifade ediyor.

İDEAL AĞIZ BAKIMI İÇİN ALTIN KURALLAR

Ağız hijyenini ihmal etmek sadece kötü nefese değil; diş çürümesine, diş eti hastalıklarına ve hatta diş kaybına neden olabilir. NHS, sağlıklı bir ağız yapısı için şu temel kurallara uyulmasını öneriyor: