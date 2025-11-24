Yoğurdu böyle tüketmek tüm faydasını yok ediyor!

'BESİNLERİ DOĞRU TÜKETMEK BAĞIŞIKLIĞI DOĞRUDAN ETKİLİYOR'

C vitamininin ısıya çok hassas olduğunu belirten Dyt. Aydoğdu, "Bu vitamin içeren sebzeler mümkün olduğunca çiğ veya az pişmiş tüketilmelidir. D vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Yumurta veya yağlı balık gibi besinlerin yanında sağlıklı yağ tüketmek emilimi artırır" dedi.

Probiyotiklerin kaynatıldığında etkisini kaybettiğini vurgulayan Aydoğdu, yoğurt ve kefirin sıcak yemeklere eklenmemesi gerektiğini ifade etti. Sarımsağın ezildikten sonra birkaç dakika bekletilmesinin bağışıklığı güçlendiren allicin maddesini artırdığını da vurguladı.