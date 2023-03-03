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Yüksek kolesterolün şifası bu besinde! Günde 1 porsiyonu sağılığınızı garantiliyor...

Yüksek kolesterol, başlı başına önemli bir sağlık sorunu olduğu gibi birçok kronik rahatsızlığın da nedeni olabilir. Bu nedenle yüksek kolesterole sahip olan kişilerin başta beslenme ve yaşam tarzlarında değişikliğe gitmesi büyük önem taşıyor. Kısa sürede sağlık sorunlarının önüne geçmek ve yüksek kolesterolü düşürmek için yapabileceklerinizi ise Diyetisyen Rıdvan Arslan anlattı.

Giriş Tarihi: 03.03.2023 09:21
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Yüksek kolesterolün şifası bu besinde! Günde 1 porsiyonu sağılığınızı garantiliyor...

Yüksek kolesterol, kalp hastalığı ve kalp krizi riskinizi artırır. İlaçlar kolesterolünüzü iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ancak, kolesterolünüzü iyileştirmek için önce yaşam tarzınızda değişiklik yapmayı tercih ediyorsanız, bu beş sağlıklı değişikliği deneyin.

Halihazırda ilaç kullanıyorsanız, bu değişiklikler kolesterol düşürücü etkilerini artırabilir.

Kalp dostu yiyecekler yiyin

Diyetinizdeki birkaç değişiklik kolesterolü azaltabilir ve kalp sağlığınızı iyileştirebilir:

Doymuş yağları azaltın. Doymuş yağ tüketiminizi azaltmak, "kötü" kolesterol olan düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolünüzü azaltabilir.

Trans yağları ortadan kaldırın. Bazen gıda etiketlerinde "kısmen hidrojene bitkisel yağ" olarak listelenen trans yağlar, genellikle margarinlerde ve mağazadan satın alınan kurabiyelerde, krakerlerde ve keklerde kullanılır. Trans yağlar genel kolesterol seviyelerini yükseltir. Gıda ve İlaç Dairesi, 1 Ocak 2021'e kadar kısmen hidrojene bitkisel yağların kullanımını yasakladı.

Omega-3 yağ asitleri açısından zengin yiyecekler yiyin. Omega-3 yağ asitleri LDL kolesterolü etkilemez . Ancak kan basıncını düşürmek de dahil olmak üzere kalp sağlığına başka faydaları da vardır. Omega-3 yağ asitleri içeren yiyecekler arasında somon, uskumru, ringa balığı, ceviz ve keten tohumu bulunur.

Çözünür lifi artırın. Çözünür lif, kolesterolün kan dolaşımınıza emilimini azaltabilir. Çözünür lif, yulaf ezmesi, barbunya fasulyesi, Brüksel lahanası, elma ve armut gibi gıdalarda bulunur.

Peynir altı suyu proteini ekleyin. Süt ürünlerinde bulunan peynir altı suyu proteini, süt ürünlerine atfedilen sağlık yararlarının çoğundan sorumlu olabilir. Araştırmalar, takviye olarak verilen peynir altı suyu proteininin hem LDL kolesterolü hem de toplam kolesterolü ve kan basıncını düşürdüğünü göstermiştir.

Haftanın çoğu gününde egzersiz yapın ve fiziksel aktivitenizi artırın

Egzersiz kolesterolü kontrol altına almanızı sağlayabilir. Orta derecede fiziksel aktivite, "iyi" kolesterol olan yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterolü yükseltmeye yardımcı olabilir. Doktorunuzun uygun görmesi halinde, haftada beş kez en az 30 dakikaya kadar egzersiz yapın veya haftada üç kez 20 dakika şiddetli aerobik aktivite yapın.

Günde birkaç kez kısa aralıklarla da olsa fiziksel aktivite eklemek, kilo vermeye başlamanıza yardımcı olabilir. Örneğin:

  • Öğle yemeği saatinizde günlük tempolu yürüyüş yapmak
  • Favori sporunuzu yapmak
  • Motive olmak için bir egzersiz arkadaşı bulmayı veya bir egzersiz grubuna katılmayı düşünün.

Sigarayı bırakın

  • Sigarayı bırakmak HDL kolesterol seviyenizi yükseltir. Avantajlar hızlı bir şekilde ortaya çıkar:
  • Sigarayı bıraktıktan sonraki 20 dakika içinde kan basıncınız ve kalp atış hızınız sigaranın neden olduğu artıştan kurtulur.
  • Sigarayı bıraktıktan sonraki üç ay içinde kan dolaşımınız ve akciğer fonksiyonunuz düzelmeye başlar.
  • Sigarayı bıraktıktan sonraki bir yıl içinde kalp hastalığı riskiniz sigara içen birinin yarısı kadardır.

Kilo verin

Fazladan birkaç kilo fazla olsak bile yüksek kolesterole katkıda bulunur. Küçük değişiklikler toplanır. Şekerli içecekler içiyorsanız, şekersizleri tercih edin.

Asansöre binmek yerine merdivenleri kullanmak veya ofisinizden uzağa park etmek gibi günlük rutininize daha fazla aktivite dahil etmenin yollarını arayın. İş yerinde molalarda yürüyüş yapın. Yemek pişirmek veya bahçe işleri yapmak gibi ayakta yapılan faaliyetleri artırmaya çalışın.

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