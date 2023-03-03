Yüksek kolesterolün şifası bu besinde! Günde 1 porsiyonu sağılığınızı garantiliyor...

Yüksek kolesterol, kalp hastalığı ve kalp krizi riskinizi artırır. İlaçlar kolesterolünüzü iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ancak, kolesterolünüzü iyileştirmek için önce yaşam tarzınızda değişiklik yapmayı tercih ediyorsanız, bu beş sağlıklı değişikliği deneyin.

Trans yağları ortadan kaldırın. Bazen gıda etiketlerinde "kısmen hidrojene bitkisel yağ" olarak listelenen trans yağlar, genellikle margarinlerde ve mağazadan satın alınan kurabiyelerde, krakerlerde ve keklerde kullanılır. Trans yağlar genel kolesterol seviyelerini yükseltir. Gıda ve İlaç Dairesi, 1 Ocak 2021'e kadar kısmen hidrojene bitkisel yağların kullanımını yasakladı.

Omega-3 yağ asitleri açısından zengin yiyecekler yiyin. Omega-3 yağ asitleri LDL kolesterolü etkilemez . Ancak kan basıncını düşürmek de dahil olmak üzere kalp sağlığına başka faydaları da vardır. Omega-3 yağ asitleri içeren yiyecekler arasında somon, uskumru, ringa balığı, ceviz ve keten tohumu bulunur.

Çözünür lifi artırın. Çözünür lif, kolesterolün kan dolaşımınıza emilimini azaltabilir. Çözünür lif, yulaf ezmesi, barbunya fasulyesi, Brüksel lahanası, elma ve armut gibi gıdalarda bulunur.

Peynir altı suyu proteini ekleyin. Süt ürünlerinde bulunan peynir altı suyu proteini, süt ürünlerine atfedilen sağlık yararlarının çoğundan sorumlu olabilir. Araştırmalar, takviye olarak verilen peynir altı suyu proteininin hem LDL kolesterolü hem de toplam kolesterolü ve kan basıncını düşürdüğünü göstermiştir.