Yüksek tansiyonun en büyük sebebi! Hastaların yüzde 46’sı farkında değil...





BİRÇOK HASTALIKLA ALAKALI

Uzm. Dr. Tokgöz, hipertansiyonun birçok kalp damar hastalığı ile alakalı olduğunu belirterek, şunlara dikkat çekti: "Bunlar beyin kanaması, inme (felç), kalp krizi, ani ölüm, kalp yetmezliği, periferik arter hastalığı ve son dönem böbrek yetmezliğidir. Ayrıca ritim bozukluğu, bilişsel fonksiyonlarda azalma ve demans (bunama) riskinde artışa da neden olur." 50 yaş üzerinde büyük (sistolik) tansiyon, 50 yaş altında ise küçük (diyastolik) tansiyonun kalp-damar hastalıklarıyla ilişkisi olduğunu belirten Uzm. Dr. Tokgöz, "Orta yaşa doğru damar sertliğinden dolayı küçük tansiyon değerleri düşmeye başlar, o nedenle orta yaş ve üzerinde büyük tansiyon yüksekliği daha anlamlıdır ve hastalar tarafından sık sorulan sorulardan biri olan büyük ve küçük tansiyon arasındaki farkın çok fazla olması da (örneğin 150/60 mmHg) olumsuz gidişatla ilişkilidir" diye konuştu.