Yumurta Sayımı Nedir? Yumurta Rezervi Testi Nasıl Yapılır ve Sayısı Nasıl Ölçülür?

Yumurta sayımı nedir sorusunun cevabını merak ediyorsanız bilimsel kaynaklara göz atabilirsiniz. Yumurta sayımı nasıl yapılır sorusunun cevabını da ilgili makalelerde bulabilirsiniz. Araştırmanızda göz ardı etmemeniz gereken konulardan biri de yumurta sayısı testi ne zaman yapılır konusudur. Yumurta rezervi testi nedir konusunu sizler için araştırdık. Bunun yanında yazımızın devamında kadınlarda yumurta sayısı nasıl öğrenilir sorusuna da cevap bulabilirsiniz.

Yumurta Sayımı Nedir?

Yumurta sayımı, kadının üreme potansiyelini gösteren bir terimdir. Yani yumurta sayımı ile kadının hamilelik ihtimali ve ne zaman menopoza gireceği belirlenebilir. Bir kadındaki yumurta rezervi ne kadar yüksek olursa hamile kalma ihtimali de o kadar yüksek demektir. Kadındaki yumurta sayısı hamileliğin 20. haftasına kadar artar ve sonrasında azalmaya başlar.

Yumurta sayısındaki düşüş, doğum sonrasında da sürer. Ergenlik çağındaki bir kadında yumurta sayısı 400 bin dolaylarında iken bu sayı üreme döneminde 400'lere kadar düşer. Yani kadının hamile kaldığı dönemdeki yumurta sayısı ortalama 300-400 civarındadır.

Yumurta Sayısı Testi Ne Zaman Yapılır?

Yumurta sayısına bakılması, kadının hamile kalmakta zorlanması durumunda gündeme gelir. Yani yumurta sayısının kontrolü ile kadında hamile kalmaya engel bir durum olup olmadığı araştırılır. Bu test yapılırken kadının yumurta tüplerinin açık olduğu ve spermi almaya hazır olduğu konusunda da gerekli değerlendirme yapılabilir.

Yumurta sayısına bakılması sadece hamile kalmakla ilgili değildir. Kısırlık haricinde adet düzensizliği yaşayan kadınların da yumurta rezervlerine bakılmalıdır. Yumurta sayısına bakılarak adet düzensizliğinin sebebinin yumurta sayısının azalması ya da menopoz olup olmadığı anlaşılır.

Yumurta testinin yapıldığı durumlardan biri de yakın zamanda evlilik planı olmayan ve yaşı ilerlemiş kadınlara yapılacak yumurta doldurma işlemidir. Bu işlem ile kadının ilerleyen dönemde çocuk sahibi olma şansı artırılır. İşlemin yapılması için öncelikle kadının yumurta rezervi kontrol edilmelidir.

Yumurta Sayımı Nasıl Yapılır?

Yumurta sayımı, kadın doğum uzmanlarının kontrolü ile yapılır. Söz konusu kontrol esnasında kullanılan ultrason cihazı ile kadının yumurta sayısı hesaplanır. Bunun yanında kan testlerinden de ilgili bilgiyi elde etmek için yararlanılabilir. Kan sayımı ile kandaki hormon seviyesi kontrol edilir. Yumurta rezervinin sağlıklı şekilde ölçülmesi için kadının adetin 2 ya da 3. gününde olması gerekir. Hatta bu testin adetin 5. gününe kadar sarkabileceği yönünde yapılan bilimsel çalışmalar da vardır. Yapılan tetkikler sonunda ilgili hekim değerlendirmesi ile kadının yumurta sayısı ortaya çıkar.