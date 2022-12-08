Yumurta Sayısı Nasıl Arttırılır? Yumurta Kalitesi ve Sayısı Arttırma Yolları Nelerdir?

Yumurta sayısı nasıl arttırılır kadınlarda orta yaşlarda daha da dikkat edilir. Çünkü azalmadaki genel kanı, zamanla 35 yaşına düşmüştür. Tabii tek neden yaş değildir. Yumurta sayısını ne arttırır başlığı, sayıda azalma yaşayan kadınların başvuracağı yöntemleri kapsar. Yumurta kalitesini attırmak için kürler yapılması, beslenmenin düzenlenmesini hedefler. Dolayısıyla yumurta rezervi az olanlar ne yapmalı için ilk maddeye beslenme yazılması önerilebilir. Beslenmenin etkisi elbette çoktur. Teknoloji ilerledikçe Yumurta sayısı nasıl artar alternatifleri de çoğalır.

Yumurta Sayısı Nasıl Arttırılır?

Bazı etkenler kadınların yumurtalıklarında azalma yaşanmasına sebep olur. Yaş, genetik etkenler, erken menopoz gibi faktörler, kadınların yumurta sayısının azalmasına neden olur. Doktorlar tek bir yumurtanın bile gebelikle sonuçlanacağını söylemektedir. Şayet yumurtanın kalitesi iyi değilse olumlu konuşmak da mümkün değildir. Yumurta sayısının azaldığını düşünenler doktora başvurarak, ultrason yardımıyla yumurta sayısını öğrenebilirler. Sonuç olumsuzsa birtakım yollarla yumurta sayısı çoğaltılabilir. Yumurta sayısını önleyen ve attıran şeylerin başında sağlık beslenme gelmektedir.

Yumurta Kalitesi ve Sayısı Arttırma Yolları Nelerdir?

Sağlıklı beslenmenin yumurta kalitesine ve sayısına etkisi kabul görmüş bir kanıdır. Sağlıklı beslenirken proteine ağırlık vererek beslenmek gerekir. Çünkü yumurta kalitesi ve sayısının artması için daha etkilidir. Yine sağlığı zarar etkenlerden uzak durmak da yumurta kalitesini ve sayısını arttırma da faydalı olacağı söylenebilir. Örneğin sigara içmek yumurta kalitesini ve sayısını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle sigara içiliyorsa bırakılmalıdır. Bunun haricinde sağlıklı beslenme gibi düzenli bir sporunda faydası vardır. Uykunun da yumurta sayısını etkilediği söylenmektedir. Yeterli uyku yumurtalıklar için yararlı olacaktır. Son olarak doktora giderek ve doktorun himayesi altında anti oksidan ilaç kullanmak da yumurta sayısı ve kalitesi için faydalıdır.