Yumurtlama Kaç Gün Sürer? Adet Bittikten Kaç Gün Sonra Yumurtlama Dönemi Başlar?

Yumurtlama kaç gün sürer, adetten kaç gün sonra yumurtlama dönemi başlar? Gibi soruları aşağıda yanıtlamadan önce yumurtlama dönemi nedir biraz bunlardan bahsetmek gerekmektedir. Yumurtlama dönemi, sağlıklı kadınlarda genç yaşlardan menopoz dönemlerine kadar devam eden bir dönemdir. Hamile olmayı isteyen çiftler üreme zamanlarında her ay döngü yaşamaktadırlar. Döllenme olmadığı zamanlarda adet döngüsü devamlılık gösterir ve her ay yumurtlama dönemi tekrarlanarak muhtemel gebelik için hazırlanılmaktadır.

Yumurtlama Kaç Gün Sürer?

Yumurta olgunlaştıktan sonra içerisinde yer alan folikülden çıkması 6 gün kadar devam etse de, yumurtlama tahmini olarak 1 gün sürmektedir. Yumurta, folikülden çıkarak fallop tüplerine gittikten sonra tahmini 24 saat canlı kalmaktadır. Bu yüzden hamile kalmak isteyenler için adet döngülerini takip etmeleri önemli olmaktadır. Ayda bir olacak şekilde düzenli olarak adet olan kadında yumurtlama, adet periyodunda rastlanan ilk kanamdan sonra 14. Günde gerçekleşmektedir. Adetten kaç gün sonra yumurtlama dönemi başlar, yumurtlamadan ne kadar sonra hamile kalınır? Sorularının yanıtı tam olarak buradadır. Kişi, hamile kalmak istiyorsa, adet kanamasının ardından 9. Günden sonra ilişkiye girmelidir. Bu yöntem, yumurta ve spermin tutunma oranını artırmaktadır. Kadın vücudunda tahmini 4-5 gün canlı olan spermler yumurtlamanın olduğu gün yumurtayı dölleyerek hamile kalma şansını artırabilir.

Yukarıda bahsedilen hususlarda dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, kadın vücudunda gerçekleşen adet döneminin kaç günde bir yaşandığıdır. 21-35 günleri arasında yaşanması beklenen adet kanamaları normal olarak kabul edilmektedir. Yumurtlama kaç gün sürer, adetten kaç gün sonra yumurtlama dönemi başlar, yumurtlamadan ne kadar sonra hamile kalınır? Gibi soruları cevapladıktan sonra diğer merak ettiğiniz konulara geçebiliriz.

Adet Bittikten Kaç Gün Sonra Yumurtlama Dönemi Başlar?

Adet kanaması her kadında değişik vakitlerde oluşmaktadır. Tahmini olarak 21-35 gün arasında gerçekleşen mensturasyon dönemlerinde kadın bedeni, vücut yumurtlamadan kaç gün sonra çatlar? korkusuna ve her ay farklı bir gebelik olasılığına karşı bedenini hazırlamak zorundadır. Bu dönemde beyinde oluşan hipotalamu, FSH (folikül uyarıcı hormon) ve LH (luteinizan hormonu) hormonlarının salgılanması durumunda hipofiz besini uyarmaktadır. Salgılanmış olan bu hormonların kana karışmasıyla beraber yumurtalıklarda olan foliküller uyarılır ve böylelikle yumurtlama dönemi başlamaktadır. Yumurtanın içerisinden çıkan kesecik, östrojen salınımı gerçekleştirir. Yumurta fallop tüpler içerisinde oluşan, salınan östrojen hormonunun etken olmasıyla beraber rahim duvarı kalınlaşmaktadır. Böylelikle kalınlaşan endometrium dokusu ilk zaman ki haline dönmek istemeye başlamaktadır. Dökülen rahim dokusuyla beraber, vajinal yoluyla atılması beklenen ilk adet kanaması gerçekleşmektedir. Bahsedilen menstrual döngü tahmini 28 günde bir olacak şekilde gerçekleşmektedir.