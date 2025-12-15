Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Yürürken hissedilen bacak ağrısına dikkat! Çok daha ciddi bir durumun habercisi olabilir....

Yürürken ortaya çıkan ve dinlenince azalan bacak ağrıları çoğu zaman basit bir yorgunluk belirtisi olarak görülüyor. Ancak bu ağrıların belli bir mesafeden sonra tekrarlaması, beraberinde üşüme hissi, solukluk ya da kramplar gibi şikayetlerin eşlik etmesi, altta yatan daha ciddi bir soruna işaret edebiliyor. Uzmanlar, özellikle yürüyüş sırasında artan ve kişiyi durmaya zorlayan bacak ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Giriş Tarihi: 15.12.2025 14:39
Op. Dr. Serkan Akcan, bacak ağrısı ve krampların sık tekrarlanması durumunda uzman değerlendirmesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Uzun yürüyüş veya yoğun bir gün sonrası bacaklarda ağrı veya kramp yaşanabilir. Ancak bu durumun sık tekrarlanması veya belirli durumlarda (özellikle yürürken) artması halinde bir uzmanın durumu değerlendirmesi faydalı olabilir" dedi.


Akcan, basit bir yorgunluk belirtisinin ötesine geçen ve damar sağlığını işaret edebilecek bulguları ise "Bacaklarda ortaya çıkan üşüme hissi, ciltte solukluk, yürürken belli bir mesafeden sonra ortaya çıkan ve durma ihtiyacı hissettiren ağrılar" şeklinde açıkladı.

Bu tür şikayetlerde kesin bir sonuçtan bahsetmenin mümkün olmadığını, tanının ancak kişisel klinik duruma göre yapılacak detaylı bir muayeneyle konulabileceğini belirten Op. Dr. Akcan, genel damar sağlığını korumak için dengeli beslenme, düzenli hareket ve tütün ürünlerinden uzak durma alışkanlıklarının önemli rol oynadığını da ifade etti.