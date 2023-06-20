Yutma güçlüğü beyindeki o hastalığın habercisi! Erken teşhis büyük önem taşıyor...

Kas güçsüzlüğü ile belirti veren ALS hastalığı, erken teşhis edildiğinde ilerlemesinin önüne geçilebilmektedir. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, hastalığın tedavisi hakkında detaylı bilgi verirken, ufak kas seğirmelerinin ALS göstergesi olmadığının da altını çizdi.

İHA Giriş Tarihi: 20.06.2023 13:03 PAYLAŞ ABONE OL

21 Haziran Dünya ALS Günü vesilesiyle Amyotrofik Lateral Skleroz ya da kısaca ALS adıyla bilinen nörolojik hastalık hakkında bilgiler veren Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, ALS'nin esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklandığını dile getirdi. ALS hastalığının ellerde, kollarda, bacaklarda ve yutma kaslarında ilerleyici bir güçsüzlükle kendini gösterdiğini belirten Doç. Dr. Özlece, "ALS omurilikte ön boynuz motor nöronlarının ilerleyici bir hasarı ile giden bir hastalık. Maalesef motor hücrelerde hassasiyet olduğu için hastalarımızda en çok kas güçsüzlüğü ile kendini gösteriyor. Ellerde, kollarda, bacaklarda veya yutma kaslarında ilerleyici bir güçsüzlükle de kendini gösterebiliyor. Hastalarda ayrıcı en sık görülen semptomlardan bir tanesi de, seğirmelerdir. Yani kaslarda güçsüzlüğe bağlı irkilme, seyirme tarzındaki hareketlerde ALS'nin bir belirtisidir" dedi.



"Sık görülen bir hastalık değil"

ALS'nin nadir görülen bir hastalık olduğunun altını çizen Doç. Dr. Özlece "Çok sık görülen bir hastalık değil. Bazı hastalarda genetik olarak ALS'ye yatkınlık olabiliyor. Bazen de çok fazla sebebini bilmediğimiz kimyasal durumlar ALS'ye sebep olabiliyor" diye konuştu.

ALS hastalığının ciddi bir hastalık olduğunu, ancak bununla birlikte en ufak bir kas seğirmesi veya bir kas güçsüzlüğünün ALS'yi işaret etmeyeceğini belirten Doç. Dr. Özlece, genellikle detaylı bir nörolojik muayene, EMG denilen testler, bazı kan değerleri ve hatta beyin omurilik sıvısı incelenerek tanı konulduğunu söyledi. Ufak kas seğirmelerinde endişeye kapılan kişilerin hekime ALS endişesiyle başvurduğuna değinen Doç. Dr. Özlece "Ufak seğirmeler ALS göstergesi değildir" dedi.