Yüz şeklinize göre kaş tipiniz nasıl olmalı? Yuvarlak yüze sahip olanlarda...

"Kaş şekli ile yüz şekli arasında birebir ilişki bulunmaktadır. Kaş şekillendirme işlemleri yüzün şekline göre yapılmalıdır" diyen Prof. Dr. Doğan, kaş şekillendirme yöntemleriyle ilgili bilgi verdi: "Kaş makyajları, tatuaj ile kalıcı veya geçici dövmeler, kaş ekimi ya da kaş perukları şekillendirme için kullanılabilir. Yaş ile birlikte oluşan kaşın düşmesine bağlı problemler cerrahi olarak düzeltilebilir. Güzel ve gösterişli kaşlar için yüz şeklini dengeleyecek işlemler yapılmalıdır."



Prof. Dr. Fatih Doğan, yüz şekillerine uygun kaş estetik işlemlerini şöyle anlattı:

"Oval bir yüz şekline sahip olan kişiler için sığ kemerli, yumuşak açılı ve normal uzunlukta bir kaş şekli uygundur."

"Yuvarlak yüze sahip bir kadının yüzünü daha uzun gösterebilmek için; orta ile yüksek kavis yüksekliğine, sert veya yumuşak açılı kavis şekline sahip kaşlar uygun olacaktır. Yuvarlak kaşlar, yuvarlak yüze sahip kişilerde en son seçenek olmalıdır."

"Kare bir yüzde, açılı bir kavise sahip dolgun ve kalın kaşlar, dikkati çeneden gözlere çekerek yüzün açılarını yumuşatır. Yumuşak açılı bir kemer, çene hattının yumuşatılmasına yardımcı olabilir ancak düşük kemer yüksekliğine sahip sert açılı bir kemer de daha güzel görünecektir. Yuvarlak bir kemer ise doğal görünmeyecek ve çene hattını vurgulayacaktır, bu nedenle uygun değildir."

"Kalp şeklindeki yüzlerde dolgun ve çok kavisli kaşlar dikkatlerin alına çekilmesine yol açar. Düşük ila orta kemer yüksekliğine, kavisli veya yumuşak kemer şekline sahip yumuşak kaşlar, bu yüz şekli için idealdir."

"Armut şeklinde bir yüzde, kaşların orta kemer yüksekliği ve alında genişlik oluşturacak şekilde uzun kuyrukları olmalıdır."

"Dikdörtgen şeklinde bir yüzde, yüz uzunluğunu dengelemek için kaşların genişlik oluşturacak şekilde uzun kuyrukları olmalıdır. Sığ bir kemer yüksekliği de yüzün daha kısa görünmesini sağlayabilir."