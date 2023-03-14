Zatürre Aşısı Sonrası Banyo Yapılır Mı? Aşı Olduktan Sonra Banyo Yapılır Mı, Zararlı Mı?

Zatürre aşısı sonrası banyo yapılır mı ile ilgili araştırma yapanların, sağlık açısından bir risk faktörü olmadığını anlamaları gerekir. Aşı olduktan sonra banyo yapılır mı sorusuna verilecek en doğru yanıt, evettir. Bundan dolayı, zatürre aşısı olduktan sonra su değmesi zararlı mı diye endişe duymak oldukça yersizdir. Aşırı sıcak su ile yıkanmak yaranın iyileşmesini geciktirir mi? Nemli tutmak enfeksiyon oluşturur mu?

Zatürre Aşısı Sonrası Banyo Yapılır mı?

Zatürreye yakalanmayı önlemenin ve iyileşme sürecini hızlandırmanın en iyi yolu, aşı yaptırmaktır. Halk arasındaki yaygın bir inanışa göre, herhangi bir aşıdan sonra banyo yapılması zararlıdır. Ancak tıbbi açıdan banyo yapılmaz diye bir kural yoktur. Aşıdan sonra banyo yapılabilir, fakat söz konusu bölgeyi uzun süre nemli tutmak enfeksiyon oluşmasına zemin hazırlayabilir. Ayrıca çok yüksek sıcaklıktaki su ile yıkanmak, deri üzerinde lokal reaksiyon meydana getirebilir. Tüm bunlara dikkat edildiği takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmak mümkün değildir.

Zatürre Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

Halk arasında zatürre olarak bilinen, ancak tıpta "pnömoni" şeklinde geçen bu hastalık, çeşitli virüslerin, bakterilerin ve mantarların akciğerlerdeki keseciklere yerleşerek orada enfeksiyon meydana getirmesi sonucu oluşur. Ancak çoğunlukla, "Streptococcus pneumoniae" (Pnömökok mikrobu) nedeniyle meydana gelir. Ek olarak, aşağıdaki virüsler de bir zatürre nedeni olabilir.

Haemophilus influenza

Mycoplasma pneumoniae

Rhinovirus

Coronavirüs

İnfluenza

Adenovirüs

RSV (respiratuar sinsityal virüs)

Zatürre, tedavi edilmediği ve önlem alınmadığı halde ölüme yol açabilir. Bu yüzden, ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Dünyada ve ülkemizde birçok insanın ölüm nedeni olan zatürre, özellikle 0-4 yaş arasındaki çocuklarda çok daha tehlikelidir. Bu hastalığa yakalanmanın en önemli nedeni ise bağışıklık sisteminin zayıf olmasıdır. Vücut, bakteriler ve virüslerle savaşamadığı için zatürreye karşı koymak daha zor bir hal alır. Hastalığın belirtileri arasında ise aşağıdakiler bulunur.

Üşüme

Titreme

Öksürme

Yüksek ateş

Sarımsı veya yeşilimsi balgam

Nefes alıp vermekte zorlanma

Baş ağrısı

Yanlarda ve göğüste ağrı

Karın ağrısı

Halsizlik

Mide bulantısı ve kusma

Bilinçte bulanıklık meydana gelmesi (65 yaş ve üzeri hastalarda)