Zeka geriliğinin en büyük sebebi! Beyin gelişimi için her gün mutlaka...

İç Hastalıkları Uzmanı Gökçe Kundakçı Gelir, iyot eksikliğinin neden olabileceği hastalıklar hakkında bilgilendirdi. Gelir, “Kişinin ihtiyacı olan iyot miktarı yaşa göre farklılık gösterebilir. Günde ortalama olarak 150 mikrogram iyot alınması gerekir. Hamilelerde ve emzirenlerde bu ihtiyaç günde 250-300 mikrograma kadar çıkabilir.” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:19 PAYLAŞ ABONE OL

İyot eksikliğinin ilk ve en önemli belirtisinin tiroid büyümesi(guatr) olduğunu ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gelir, "Tiroid bezine yeterli miktarda iyot aktarılmadığında tiroid bezi ihtiyacımız olan tiroid hormon üretemez" diye vurguladı. Dr. Gelir, bununla birlikte vücutta iyot eksikliği belirtilerini; Boyundaki tiroid bezlerinde şişlik ve guatr, yorgun ve halsiz hissetme, saçlarda seyrekleşme, ciltte kuruma, kilo alımı, boğulma hissi." olarak sıraladı.





ÇOCUKLARDA ZEKA GERİLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Yapılan araştırmalar son 30 yıl içerisinde insanlarda iyot düzeylerinin yaklaşık yüzde 50 azaldığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya yüzünde 2 milyarı aşkın kişide iyot eksikliği bulunduğuna dikkat çeken Dr. Gelir, bunlardan 50 milyon kadar insanın ise beyin hasarı dahil ciddi semptomlarla karşılaştığını belirtti. Günümüzde iyot eksikliğinin; Dünya Sağlık Örgütü tarafından çocuklarda beyin ve zeka gelişiminin önlenebilen en yaygın ve en kolay önlenebilen sebebi olarak kabul edildiğini ifade ederek ; iyot eksikliği nedeniyle yeterli zeka gelişimi gösteremeyen en az 30 milyon çocuk bulunduğunu vurguladı.