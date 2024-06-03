Zeka geriliğinin en büyük sebebi! Beyin gelişimi için her gün mutlaka...

İyot eksikliğinin ilk ve en önemli belirtisinin tiroid büyümesi(guatr) olduğunu ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gelir, "Tiroid bezine yeterli miktarda iyot aktarılmadığında tiroid bezi ihtiyacımız olan tiroid hormon üretemez" diye vurguladı. Dr. Gelir, bununla birlikte vücutta iyot eksikliği belirtilerini; Boyundaki tiroid bezlerinde şişlik ve guatr, yorgun ve halsiz hissetme, saçlarda seyrekleşme, ciltte kuruma, kilo alımı, boğulma hissi." olarak sıraladı.
ÇOCUKLARDA ZEKA GERİLİĞİNE NEDEN OLUYOR
Yapılan araştırmalar son 30 yıl içerisinde insanlarda iyot düzeylerinin yaklaşık yüzde 50 azaldığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya yüzünde 2 milyarı aşkın kişide iyot eksikliği bulunduğuna dikkat çeken Dr. Gelir, bunlardan 50 milyon kadar insanın ise beyin hasarı dahil ciddi semptomlarla karşılaştığını belirtti. Günümüzde iyot eksikliğinin; Dünya Sağlık Örgütü tarafından çocuklarda beyin ve zeka gelişiminin önlenebilen en yaygın ve en kolay önlenebilen sebebi olarak kabul edildiğini ifade ederek ; iyot eksikliği nedeniyle yeterli zeka gelişimi gösteremeyen en az 30 milyon çocuk bulunduğunu vurguladı.
İDRAR TESTİ İLE ANLAŞILIYOR
İdrar testiyle iyot eksikliğinin belirlenebildiğini dile getiren Dr. Gelir, "İyot eksikliğinin belirlenmesinin ardından uygun beslenme destekleriyle ve besinlerle bu eksikliğin tamamlanması gerekir. İyotlu tuz kullanımı da iyot eksikliğinin gidermenin bir diğer yolu olarak bilinir. İyot eksikliğini gidermek için, kabak, sarımsak, şalgam, ıspanak gibi sebzeler, morina, mezgit ve ton balığı gibi bazı balıklar, süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri, çilek gibi besinlerden yararlanabilirsiniz" dedi.