Zencefil Ne İşe Yarar? Zencefil Neye İyi Gelir ve Faydaları Neler?

Zencefil ne işe yarar? Dendiğinde çoğu kişi mutfağında zencefil bulundurmasına rağmen bütün doğru cevapları bilemez. Zencefil kesinlikle popülerliğini hak edecek kadar çok faydası bulunan bir baharat ve bitki çeşididir. Zencefil neye iyi gelir? sorusunun yanıtını bilmek zencefili gerektiği zamanlarda tüketmenin önünü açacak ve taze zencefil faydalarından sonuna kadar verim almayı sağlayacaktır. Peki ya zencefil nasıl kullanılır?

Zencefil Ne İşe Yarar?

Zencefil üzerine yapılan çalışmalarda zencefilin tıbbi anlamda pek çok derde deva olduğu anlaşılmıştır. İnsanların mutfağında olmazsa olmaz bir baharat olarak zencefilin bulunması boşuna değildir. Zencefilin faydalarını maddeler halinde yazarak özetlemek konunun daha iyi anlaşılmasına olanak sağlayacaktır. Zencefil;

Sindirime yardımcıdır,

Mide rahatsızlıklarını gidermede etkilidir,

Vücuttaki atık ve toksinleri yok ederek vücudu doğal yollarla temizler,

Vücudu detoksa sokar,

Kabızlığı ve şişkinliği önler,

Gazı önler,

Mide bulantısını azaltır,

Otobüs ve gemi gibi taşıtların tutmasının önüne geçer,

İshale iyi gelir,

Kanser tedavileri nedeniyle meydana gelen mide bulantısını önler,

Pek çok mide problemi için kullanımı önerilir,

Baş dönmesi semptomlarının hafiflemesini sağlar,

Bağışıklığı güçlendirmeye yardımcıdır,

C vitaminini kendinde bulundurarak vitamin takviyesi sağlar,

Soğuk algınlığını önler,

Soğuk algınlığında kullanıldığı zaman hastalığı hafifletir,

Öksürüğe iyi gelir,

Balgam söktürücü özelliğe sahiptir,

Belli başlı solunum yolu virüsleri ile savaşır,

Hafif ağrıları geçirir,

Eklem ve kas ağrısına iyi gelir,

Romatizmal şikâyeti bulunanlara önerilir,

Antioksidan etkisiyle vücuttaki kanser hücrelerinin büyümeden yok olmasını sağlar,

Yüksek kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir,

Kalp hastalığı riskini azaltmaktadır,

Kalp krizi ve felç riskini azaltır,

Tip 2 diyabet hastalarına kan şekeri kontrolü için önerilir,

A1C ve insülini azaltmada etkili olabilir.

Zencefil Nedir?

Zencefil özünde çok eskilere dayandığı tespit edilmiş mükemmel bir bitkidir. Zencefil sarı-kırmızı renkte çiçeklere sahip olan, Hindistan ve Çin'de ağırlıklı olarak bulunup tüketilen bir bitkidir. Günümüzde şöhreti tüm dünyada bilinmekte ve her yerde zencefil kullanımı gerçekleşmektedir.

Zencefil, günümüz dünyasında genel olarak çay şeklinde tüketilse de yemeklerde de kullanılabilir. Aynı zamanda parfüm ve ilaç şeklinde de zencefilin değerlendirildiğini söylemek mümkündür.

Sayısı yaklaşık 150'yi bulan bileşeniyle zencefil uçucu yağlar bakımından çok zengindir. C vitamini, magnezyum, potasyum, demir, fosfor ve sodyum gibi mineralleri kendi içinde bulundurur.

Zencefil hafif acı bir tada sahip olmakla birlikte genelde kurulup öğütülür ve bir baharat haline getirilir. Bu haliyle zencefil ekmeklerde, soslarda, köri yemeklerinde şekerlemelerde, turşularda ve içeceklerde, tatlandırma amaçlı kullanılır ve çok fazla sayıda insan tarafından sevilen bir aroma olarak bilinip tüketilir.

Zencefil Nasıl Tüketilir?

Zencefilin pek çok çeşitte tüketilmesi mümkündür. Bu, zencefili en popüler bitki ve baharat haline getiren özelliklerden de bir tanesidir.

Zencefili kişiler isterlerse kurutarak isterlerse de toz haline getirerek kullanabilirler. Aynı zamanda zencefilin taze şekilde kullanımı da vardır ve yağı da yapılabilir.

Zencefil, tüketilmek istendiğinde rende usulüyle çorbalara serpilebilir, yemeklere yapım aşamasında ilave edilebilir. Aynı zamanda kurutulup toz haline getirilerek yemeklere direkt olarak da uygulanabilir.

Zencefilin en yaygın kullanım biçimlerinden biri de zencefil çayıdır. Zencefil bitkisinden yapılan çayın tadı normal çaya göre birazcık daha baharatlı gelebilir fakat şifa bakımından oldukça etkilidir.