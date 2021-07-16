Haberler Roza Haberleri Salata ve Mezeler Haberleri Ferah bir meze: Labne peynirli meze

Ferah bir meze: Labne peynirli meze

Labne peynirinin dokusu ve lezzeti, mezelerde ihtiyaç duyulan ferah tadı beraberinde getiriyor. Hemen herkesin sevdiği ve keskin bir tadı olmayan labne, sofralarınızda harika bir eşlikçi olabilir.

Giriş Tarihi: 16.07.2021 16:53
ABONE OL
FERAH BİR MEZE: LABNE PEYNİRLİ MEZE
Birçok ana yemekle birlikte servis edilebilecek lezzetlerden biri olabilecek labne peynirli meze, aynı zamanda hemen herkesin damak tadına uygun olması sayesinde risksiz tatlardan biri. Üstelik pratik yapımı da sizler için en doğru alternatifi sunuyor. İşte labne peynirli meze...

MALZEMELER

  • 200 gram labne peyniri
  • 2 çorba kaşığı süzme yoğurt
  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 3 adet közlenmiş kırmızı biber, tuz

ÜZERI IÇIN :

Dövülmüş ceviz ve kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

  • Labne peyniri ile süzme yoğurdu iyice çırpıp servis tabağına alın ve ortasını kaşık yardımıyla hafif çukur yapın.
  • Üzerine doğranmış kırmızı biber yerleştirip, zeytinyağı gezdirin.
  • Ceviz ve maydanoz serpip servis yapın.
SON DAKİKA SON DAKİKA