Ferah bir meze: Labne peynirli meze

Birçok ana yemekle birlikte servis edilebilecek lezzetlerden biri olabilecek labne peynirli meze, aynı zamanda hemen herkesin damak tadına uygun olması sayesinde risksiz tatlardan biri. Üstelik pratik yapımı da sizler için en doğru alternatifi sunuyor. İşte labne peynirli meze...

MALZEMELER

200 gram labne peyniri

2 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 çorba kaşığı zeytinyağı

3 adet közlenmiş kırmızı biber, tuz

ÜZERI IÇIN :

Dövülmüş ceviz ve kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI