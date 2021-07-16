Ferah bir meze: Labne peynirli meze

Birçok ana yemekle birlikte servis edilebilecek lezzetlerden biri olabilecek labne peynirli meze, aynı zamanda hemen herkesin damak tadına uygun olması sayesinde risksiz tatlardan biri. Üstelik pratik yapımı da sizler için en doğru alternatifi sunuyor. İşte labne peynirli meze...
MALZEMELER
- 200 gram labne peyniri
- 2 çorba kaşığı süzme yoğurt
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
- 3 adet közlenmiş kırmızı biber, tuz
ÜZERI IÇIN :
Dövülmüş ceviz ve kıyılmış maydanoz
YAPILIŞI
- Labne peyniri ile süzme yoğurdu iyice çırpıp servis tabağına alın ve ortasını kaşık yardımıyla hafif çukur yapın.
- Üzerine doğranmış kırmızı biber yerleştirip, zeytinyağı gezdirin.
- Ceviz ve maydanoz serpip servis yapın.