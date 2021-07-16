Efsane lezzet akışkan kurabiye: Levain tarifi

Dakikalar içinde muhteşem bir lezzete ulaşmanızın sırrı olan kurabiye, çay saatlerinden tatlı kaçamaklarına kadar her an kolayca yapabileceğiniz bir lezzet. İşte levain kurabiyenin tarifi...

MALZEMELER

125g tereyağı, yumuşamış

1/2 (yarım) çay bardağı esmer şeker

1/4 (çeyrek) çay bardağı beyaz şeker

1 su bardağı un

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1/2 (yarım) paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1/2 (yarım) paket vanilya

1 tutam tuz

1 su bardağı doğranmış ceviz ve fındık

1 su bardağı damla çikolata

1 su bardağı doğranmış bitter çikolata

YAPILIŞI

Terayağı ve şekerleri derin bir kapta önce düşük sonra yüksek devirde iyice çırpın.

Daha sonra yumurtayı ekleyerek çırpmaya devam edin.

Toz malzemeleri de ekledikten sonra karıştırmaya devam edin.

Ceviz veya fındığı, çikolataları da ekledikten sonra karışımı son bir kez daha alt üst yaparak karıştırın, tüm malzemelerin iyice özdeşleşmesini sağlayın.

Kıvamının biraz yapışkan olması gerekiyor, buzdolabında 15 veya 20 dakika kadar bekletin.

Beklemiş kurabiye hamurundan küçük parçalar kopararak yuvarlayın ve fırın kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin.

Bu noktada kurabiyelerin pişerken yayılacağı göz önüne bulundurularak tepside aralıklı dizilmesine özen gösterilmeli.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırına yerleştirin ve 8-10 dakika aralığında pişmesini bekleyin. Bu noktada kontrollü olmakta fayda var. Kurabiyeleriniz kızardığınızda pişmiş demektir.

Servis etmek için 10 dakika kadar bekleyebilirsiniz. Muhteşem akışkan dokusu için uzun süre beklenmemesi gerekiyor.

Öncesinde yaptığınızda servis etmeden önce mikrodalgada 20 saniye kadar ısıtarak akışkan dokusunu tekrar ortaya çıkarabilirsiniz.