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Buzdolabındaki kötü kokuyu vakum gibi çekiyor! Bu 2 malzeme ile dakikalar içinde mis gibi bir dolap hazır...

Her açtığınızda buzdolabınızdan bir türlü geçmeyen o kokuya maruz kalmak büyük bir sinir bozukluğuna sebep olabilir. Her şeyin temiz olduğuna emin olduğunuz halde hala geçmeyen bir buzdolabı kokusuyla mücadele ediyorsanız, deneyebileceğiniz birkaç yöntem bulunuyor.

Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 15:01
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Buzdolabındaki kötü kokuyu vakum gibi çekiyor! Bu 2 malzeme ile dakikalar içinde mis gibi bir dolap hazır...

Buzdolabınızı düzenli olarak temizleyin. Buzdolabınızı her hafta en az bir kez temizlemek, kötü kokuların oluşmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Temizlemek için, tüm çıkarılabilir parçaları çıkarın ve ılık sabunlu suyla yıkayın. Buzdolabının içini de ılık sabunlu suyla silin. Temizledikten sonra, tüm parçaları iyice durulayın ve kurulayın.

KARBONAT

Karbonat, doğal bir koku emicidir. Bir kaseye karbonat koyun ve buzdolabının bir köşesine yerleştirin. Karbonatı her birkaç gün bir kez değiştirin.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, bakterileri öldürmeye ve kötü kokuları gidermeye yardımcı olur. Bir bardak suya yarım bardak elma sirkesi ekleyin ve bir kaseye dökün. Karışımı buzdolabının bir köşesine yerleştirin. Elma sirkesini her birkaç gün bir kez değiştirin.

PİRİNÇ

Pirinç, kötü kokuları emmeye yardımcı olur. Bir kaseye pirinç koyun ve buzdolabının bir köşesine yerleştirin. Pirinçleri her birkaç gün bir kez değiştirin.

VANİLYA

Vanilya, hoş bir koku yayar ve kötü kokuları maskelemeye yardımcı olabilir. Bir pamuk pedine birkaç damla vanilya özütü damlatın ve buzdolabının bir köşesine yerleştirin.

KAHVE

Kahve, kötü kokuları emmeye yardımcı olur. Bir kaseye kahve çekirdekleri veya öğütülmüş kahve koyun ve buzdolabının bir köşesine yerleştirin. Kahve çekirdeklerini veya öğütülmüş kahveyi her birkaç gün bir kez değiştirin.

Buzdolabınızdaki kötü kokuları önlemek için yapabileceğiniz diğer birkaç şey;

  • Buzdolabınızın sıcaklık ayarlarını doğru tutun. Buzdolabınızın sıcaklığını 4°C ile 7°C arasında tutun. Bu, bakterilerin büyümesini ve kötü kokuların oluşmasını önleyecektir.
  • Buzdolabınızı düzenli olarak boşaltın. Buzdolabınızdaki yiyecekleri düzenli olarak kontrol edin ve bozulmaya başlayan veya kokmaya başlayan yiyecekleri atın.
  • Buzdolabınızın kapağını kısa süreliğine açın. Buzdolabınızın kapağını her açtığınızda, dışarıdan hava girer ve bu da kötü kokuların oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle, buzdolabınızın kapağını kısa süreliğine açın ve ihtiyacınız olan malzemeleri alın.

Bu yöntemleri uygulayarak buzdolabınızdaki kötü kokulardan kurtulabilir ve yiyeceklerinizi daha uzun süre taze tutabilirsiniz.

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