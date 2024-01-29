Buzdolabındaki kötü kokuyu vakum gibi çekiyor! Bu 2 malzeme ile dakikalar içinde mis gibi bir dolap hazır...

PİRİNÇ

Pirinç, kötü kokuları emmeye yardımcı olur. Bir kaseye pirinç koyun ve buzdolabının bir köşesine yerleştirin. Pirinçleri her birkaç gün bir kez değiştirin.

VANİLYA

Vanilya, hoş bir koku yayar ve kötü kokuları maskelemeye yardımcı olabilir. Bir pamuk pedine birkaç damla vanilya özütü damlatın ve buzdolabının bir köşesine yerleştirin.