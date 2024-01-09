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Çamaşır suyuyla geçmeyen lekeyi bile 5 saniyede söküyor! İşte ışıl ışıl banyo ve klozetlerin sırrı

Tuvalet ve banyo temizliğinde en çok zorlanılan konulardan biri, oluşan lekeler ve biriken kireç. Tüm bunlardan kurtulmak için ise ihtiyacınız olan onlarca kimyasal ürün değil, birkaç doğal üründen ibaret olabilir. İşte banyo ve tuvaletinizi ışıl ışıl yapan formül…

Giriş Tarihi: 09.01.2024 17:00
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Çamaşır suyuyla geçmeyen lekeyi bile 5 saniyede söküyor! İşte ışıl ışıl banyo ve klozetlerin sırrı

En güçlü doğal tuvalet temizleyicisi genellikle sirke ve karbonat (bikarbonat) karışımıdır. Bu karışım, kireç taşı ve kirleri çözer, kötü kokuları giderir ve genel temizlik için etkilidir. İşte doğal tuvalet temizleyicisi yapmak için basit bir tarif…

BEYAZ SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI

Malzemeler:

  • 1 su bardağı beyaz sirke
  • 1/2 su bardağı karbonat (bikarbonat)

Yapılışı:

  • Tuvaletin içine sirkeyi dökün.
  • Karbonatı tuvaletin içine serpin.
  • Bir fırça veya tuvalet temizleme fırçası kullanarak karışımı yayın ve tuvaletin içini temizleyin.
  • Birkaç dakika bekleyin ve ardından sifonu çekin.

Bu karışım, doğal, çevre dostu ve etkili bir tuvalet temizleyici olarak en iyi seçeneklerden biri. Ancak, kullanmadan önce yüzeyin dayanıklılığına ve üretici tarafından belirtilen talimatlara dikkat etmek önemlidir.

PONZA TAŞI

Yetersiz temizlikten veya suyun sert olmasından kaynaklanan klozet lekeleri en sık karşılaşılan sorunlardan biri ve çıkarılması oldukça zor olabilir. Bir ponza taşı ve bir çift lastik eldiven.

Toksik olmayan, doğa dostu bir temizlik yöntemini, örneğin beyaz sirkeyi lekelerin üzerine iyice yayın. Temizlik eldivenlerini takın. Ponza taşı kullanarak lekeyi kaybolana kadar yavaşça ovalayın.

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