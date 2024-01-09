Çamaşır suyuyla geçmeyen lekeyi bile 5 saniyede söküyor! İşte ışıl ışıl banyo ve klozetlerin sırrı

En güçlü doğal tuvalet temizleyicisi genellikle sirke ve karbonat (bikarbonat) karışımıdır. Bu karışım, kireç taşı ve kirleri çözer, kötü kokuları giderir ve genel temizlik için etkilidir. İşte doğal tuvalet temizleyicisi yapmak için basit bir tarif…