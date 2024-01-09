Çamaşır suyuyla geçmeyen lekeyi bile 5 saniyede söküyor! İşte ışıl ışıl banyo ve klozetlerin sırrı

En güçlü doğal tuvalet temizleyicisi genellikle sirke ve karbonat (bikarbonat) karışımıdır. Bu karışım, kireç taşı ve kirleri çözer, kötü kokuları giderir ve genel temizlik için etkilidir. İşte doğal tuvalet temizleyicisi yapmak için basit bir tarif…
BEYAZ SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI
Malzemeler:
Yapılışı:
Bu karışım, doğal, çevre dostu ve etkili bir tuvalet temizleyici olarak en iyi seçeneklerden biri. Ancak, kullanmadan önce yüzeyin dayanıklılığına ve üretici tarafından belirtilen talimatlara dikkat etmek önemlidir.
PONZA TAŞI
Yetersiz temizlikten veya suyun sert olmasından kaynaklanan klozet lekeleri en sık karşılaşılan sorunlardan biri ve çıkarılması oldukça zor olabilir. Bir ponza taşı ve bir çift lastik eldiven.
Toksik olmayan, doğa dostu bir temizlik yöntemini, örneğin beyaz sirkeyi lekelerin üzerine iyice yayın. Temizlik eldivenlerini takın. Ponza taşı kullanarak lekeyi kaybolana kadar yavaşça ovalayın.