En üşengeçler için bile en kolay püf noktaları! İşte "lekesiz" bir evin sırrı

Tüm işlerinizi halletmek için motivasyon bulmakta zorlanıyor musunuz? Her şeyi neredeyse hiç enerji harcamadan ve evinizin temizliğinden hiçbir ödün vermeden halledebilirsiniz. Temizleme sürenizi yarıya indirmenize yardımcı olacak, zamana göre test edilmiş bu ipuçları sayesinde en tembel anlarınızda bile tertemiz bir evde yaşayabileceksiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:39

Ev temizlemek, genellikle zorlu ve saatler alan bir işlem olarak düşünülür. Fakat buradaki en önemli nokta; temizlik için attığınız adımlar oluyor. Klorobor, dakikalar içerisine yapabileceğiniz temizliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Üstelik çamaşır suyu gibi ağartıcı ve aşındırıcı kimyasal oranı yüksek temizlik ürünlerinin aksine, kullandığınız hiçbir noktada zarara neden olmaz.

TEMİZLİKTE ÇAMAŞIR SUYU KOKUSUNDAN RAHATSIZ OLANLARDAN MISINIZ? Hijyen sağlığınız için çok önemli olsa da çamaşır suyu ile yapılan temizlik birçok sorunu beraberinde getirebilir. Yapılan araştırmalara göre çamaşır suyu kullanan kişilerin %30'unda astım problemleri gözlemlenmektedir. Klorobor, çamaşır suyunun neden olduğu solunum problemlerine neden olmaz. Klorobor çamaşır suyu gibi ağır kimyasallara sahip değildir. Alerjiye neden olmaz.

Klorobor ferah kokusu ve geliştirilmiş patentli formülü ile çamaşır suyundan daha etkilidir. KLOROBOR İLE İLGİLİ DİĞER ÖZELLİKLER: Klorobor ile silinen yüzeyler diğer temizleyiciler gibi iz bırakmaz silindiği gibi hemen kuruma özelliğine sahiptir. (Hemen Kuruma Özelliği)

Klorobor Cilt İrritasyonuna(tahrişine) neden olmuyor. Bununla alakalı dünyanın önde gelen test lablarindan biri olan Merieux nurtisciences'ın raporunu ekte iletiyoruz.

Temizlik paspaslarını yıpratan şey aslında kullanılan temizleyicilerdir. Klorobor Yüzey Temizleyici kaliteli bileşenleri ve formüle edilmiş bor içeriği sayesinde evinizi her zaman koruduğu gibi paspasınızı da kokutmaz ve çürümesine sebep olmaz.

Klorobor ambalajı yüzde yüz geri dönüştürülebilirdir ve plastik kullanımını azaltarak dünyamızı korumaya katkı sağlar.

Klorobor ile tek pakette daha etkili, çevreci ve sağlıklı temizlik deneyimi sunuyor. Bir kutu Klorobor'la toplamda kaç litrelik temizlik yapılabilir? Bir kutunun içerisinde toplam 10 Paket bulunuyor. Her bir paket ile 7 litre su kullanabilirsiniz. Yani bir kutu Klorobor'la tam 70 litre etkili temizlik yapabilirsiniz.

LEKESİZ LAVABO Sert su lekelerini çıkarmanın pahalı, kimyasal dolu temizleyiciler gerektirdiğini düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Bir sprey şişesinde bulunan Klorobor çözeltisi, bunun için yeterli olacaktır. Su lekeli krom armatürlerin üzerine biraz sıkmanız yeterlidir; bor ve klorun üstün temizlik performansı pas ve lekeleri hemen ortadan kaldıracaktır. 3 DAKİKADA TUVALET TEMİZLİĞİ En az çabayla tuvaletinizi en fazla üç dakikada temizleyebilirsiniz. Klozetin birçok noktasına sıkabileceğiniz Klorobor, kalsiyum çözeltisi olmasının yanı sıra klor ve borun birlikteliği sayesinde tüm lekeleri ortadan kaldıracaktır. Tüm lekeli noktalara sıkın ve ardından biraz bekleyin. Döndüğünüzde, klozeti en temiz haline dönüştürmek için tuvalet fırçasıyla sadece birkaç kez ovmanız gerekir. Ardından yıkayın ve işiniz bitti.