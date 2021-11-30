En üşengeçler için bile en kolay püf noktaları! İşte "lekesiz" bir evin sırrı

Ev temizlemek, genellikle zorlu ve saatler alan bir işlem olarak düşünülür. Fakat buradaki en önemli nokta; temizlik için attığınız adımlar oluyor. Klorobor, dakikalar içerisine yapabileceğiniz temizliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Üstelik çamaşır suyu gibi ağartıcı ve aşındırıcı kimyasal oranı yüksek temizlik ürünlerinin aksine, kullandığınız hiçbir noktada zarara neden olmaz.
TEMİZLİKTE ÇAMAŞIR SUYU KOKUSUNDAN RAHATSIZ OLANLARDAN MISINIZ?
Hijyen sağlığınız için çok önemli olsa da çamaşır suyu ile yapılan temizlik birçok sorunu beraberinde getirebilir. Yapılan araştırmalara göre çamaşır suyu kullanan kişilerin %30'unda astım problemleri gözlemlenmektedir. Klorobor, çamaşır suyunun neden olduğu solunum problemlerine neden olmaz.
KLOROBOR İLE İLGİLİ DİĞER ÖZELLİKLER:
Bir kutu Klorobor'la toplamda kaç litrelik temizlik yapılabilir?
Bir kutunun içerisinde toplam 10 Paket bulunuyor. Her bir paket ile 7 litre su kullanabilirsiniz. Yani bir kutu Klorobor'la tam 70 litre etkili temizlik yapabilirsiniz.
LEKESİZ LAVABO
Sert su lekelerini çıkarmanın pahalı, kimyasal dolu temizleyiciler gerektirdiğini düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Bir sprey şişesinde bulunan Klorobor çözeltisi, bunun için yeterli olacaktır. Su lekeli krom armatürlerin üzerine biraz sıkmanız yeterlidir; bor ve klorun üstün temizlik performansı pas ve lekeleri hemen ortadan kaldıracaktır.
3 DAKİKADA TUVALET TEMİZLİĞİ
En az çabayla tuvaletinizi en fazla üç dakikada temizleyebilirsiniz. Klozetin birçok noktasına sıkabileceğiniz Klorobor, kalsiyum çözeltisi olmasının yanı sıra klor ve borun birlikteliği sayesinde tüm lekeleri ortadan kaldıracaktır. Tüm lekeli noktalara sıkın ve ardından biraz bekleyin. Döndüğünüzde, klozeti en temiz haline dönüştürmek için tuvalet fırçasıyla sadece birkaç kez ovmanız gerekir. Ardından yıkayın ve işiniz bitti.
BİRKAÇ DAKİKADA TAMAMEN TEMİZ BİR DUŞ
Madem zaten duştasın, neden biraz temizlik yapmıyorsun? İçeride Klorobor spreyi ve silecekle dolu bir sünger bulundurun, böylece hızlı bir şekilde silebilirsiniz. Büyük sabun lekelerinin birikmesini önleyecek ve orada derinlemesine temizlik yapmanız gereken süreyi de uzatacaktır.
HER DAİM PARLAK DUŞ BAŞLIĞI
Duşunuzdaki su akışını iyileştirmek için duş başlığını zaman zaman temizlemeniz gerekir. Sıkıcı bir şekilde ovmak yerine, kireci ve lekeleri ortadan kaldırmak için Klorobor çözeltisini hazırda bulundurun. Plastik bir torbayı eşit oranda Klorobor çözeltisi ile doldurun, ardından duş başlığının tamamen suya battığından emin olarak başlığın üzerine sabitleyin. Dikkatlice çıkarmadan ve kalan kiri silmeden önce en az bir saat bekletin.