Hem hızlı hem sürekli: Cam ocakların her zaman temiz kalmasının sırrını veriyoruz

Bu yüzeyi temiz tutmanın ve kendinize daha fazla zaman kazandırmanın etmenin püf noktası; ilk etapta sıçrama şansı vermemektir. Zorlukla görebileceğiniz hafif sıçramalar bile zamanla birikir ve çıkarılması daha zor hale gelir. Bu nedenle, temiz göründüğünü düşünseniz bile her kullanımdan sonra silmeniz önemlidir. Dalgalanmalardan korunmak ve ocağınızın ışıl ışıl parlamasını sağlamak için yapmanız gerekenler:

Nemli bir sünger veya bezle meydana gelen dökülenleri ve sıçrayanları hemen silin. Yüzey temiz görünse bile, görünmez yağ tabakaları biriktiğinde bir anda zorlu bir temizlikle mücadele etmeniz gerekebilir.

Kullanışlı bir ocak temizleyiciniz yoksa, uzun süre boyunca bu sorunla baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Fakat 7 litre su içerisinde karıştırılmış Klorobor, tüm cam yüzeylerde istediğiniz sonucu vererek sürekli olarak temiz bir cam ocak kullanabilmeyi sağlar. Pratik kullanımı için öncelikle zemine Klorobor içeren spreyi sıkın, birkaç dakika bekledikten sonra nemli bir mikrofiber bezle silin. Ardından kuru bir bezle silerek son aşamayı tamamlayın.