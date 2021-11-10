Hem hızlı hem sürekli: Cam ocakların her zaman temiz kalmasının sırrını veriyoruz

Bu yüzeyi temiz tutmanın ve kendinize daha fazla zaman kazandırmanın etmenin püf noktası; ilk etapta sıçrama şansı vermemektir. Zorlukla görebileceğiniz hafif sıçramalar bile zamanla birikir ve çıkarılması daha zor hale gelir. Bu nedenle, temiz göründüğünü düşünseniz bile her kullanımdan sonra silmeniz önemlidir. Dalgalanmalardan korunmak ve ocağınızın ışıl ışıl parlamasını sağlamak için yapmanız gerekenler:
Nemli bir sünger veya bezle meydana gelen dökülenleri ve sıçrayanları hemen silin. Yüzey temiz görünse bile, görünmez yağ tabakaları biriktiğinde bir anda zorlu bir temizlikle mücadele etmeniz gerekebilir.
Kullanışlı bir ocak temizleyiciniz yoksa, uzun süre boyunca bu sorunla baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Fakat 7 litre su içerisinde karıştırılmış Klorobor, tüm cam yüzeylerde istediğiniz sonucu vererek sürekli olarak temiz bir cam ocak kullanabilmeyi sağlar. Pratik kullanımı için öncelikle zemine Klorobor içeren spreyi sıkın, birkaç dakika bekledikten sonra nemli bir mikrofiber bezle silin. Ardından kuru bir bezle silerek son aşamayı tamamlayın.
CAM OCAKTAKİ AĞIR TORTULAR NASIL TEMİZLENİR?
Yoğun bir hafta olduysa ve ocak üstü döküntüler arttıysa, Klorobor içeren spreyi sıktıktan sonra bir kaç dakika daha bekleyin. Kloroborun alkol içermeyen organik formülü, cam ocak yüzeyinde aşınmaya ve çizilmeye neden olmadan inatçı kalıntıları ortadan kaldırmayı sağlar.
Dairesel bir hareketle çalışan aşındırıcı olmayan bir ovma pedi ile soğuk bir yüzeye müdahale edin. Yüzeyi iyice durulayın ve kurulayın.
CAM OCAKTAN YANMIŞ LEKELER NASIL ÇIKAR ?
Kalıntıyı yumuşatmak için camın üzerine sıcak, nemli bir havlu koyun.
45 ° açıyla tutulan bir tıraş bıçağı veya ocak temizleme setinde gelen kazıyıcı kullanın, yanmış parçaları dikkatlice ve nazikçe kazıyın. Endişelenmeyin, bu ocaklardaki cam dayanıklıdır ve bu işlemin üstesinden gelebilir.
Bu işlemin ardından Klorobor içeren spreyi, cam ocak yüzeyine sıkın ve birkaç dakika bekledikten sonra tüm yüzeyi temiz bir bezle silin. Ardından kuru bir mikrofiber bez kurulayarak tamamen parlayan bir ocağa yeniden sahip olabilirsiniz. Üstelik Klorobor'un yüzeye yeniden yapışmasını engelleyen yapısı ile sürekli olarak temiz bir ocağın keyfini çıkarabilirsiniz.