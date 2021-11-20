Her daim parlak lavabolar! Sadece iki adımda en iyi temizliğin sırrı

Yiyeceklerin ve kirlerin doğal birikimi, düzgün veya yeterince sık temizlenmezse, mutfak giderinizden ve evinizin geri kalanına bulaşabilir. Mutfak ve banyo lavabolarının düzenli temizliği, hem sizin hem de sevdiklerinizin sağlığını koruyan önemli bir adım. En az haftada bir kez temizlemeniz gereken bu alan için kısa sürede en iyi sonuçları alabileceğiniz ipuçlarını sizler için derledik.

MUTFAK LAVABOSU NASIL TEMİZLENİR?

Kullanacağınız malzemeler en önemli adımlardan birini oluşturur. Doğru temizlik ürünlerini seçerek en iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz. İşte o malzemeler...

Lastik eldivenler

Klorobor

Kova

Sprey şişesi

Temiz mikrofiber bez

Bulaşık süngeri

Adım 1: Lavabo Havzasını Sanitize Edin

İlk olarak, mutfak lavabonuzun yiyecek maddeleri, kahve kupaları veya bulaşıklardan tamamen temizlendiğinden emin olun. Ardından, görünür kırıntıları yıkamak için lavabonuza hızlı bir ön durulama yapın. Bunu yaptıktan sonra lastik eldivenlerinizi alın. Unutmayın, mutfak lavabosu temizliği malzemeye göre değişir; bu nedenle sizin için en uygun yöntemi uyguladığınızdan emin olun. Banyo lavabonuzda da aynı işlemin benzerini uygulayın. Önce bir durulama işleminden geçireceğiniz banyo lavabosunda bulunan varsa saç dökülmeleri gibi artıkları bir lastik eldiven ile birlikte toplayın.

PASLANMAZ ÇELİK EVYE NASIL TEMİZLENİR?

Paslanmaz çelik, çoğu lavabo malzemesinden daha serttir. Beyaz lavaboların aksine, kaygan malzeme lekelere karşı dayanıklıdır ve paslanma olasılığı çok daha düşüktür. Bununla birlikte, gerçek düşmanları, paslanmaz çelik bir lavabonun yüzeyini değiştirebilecekleri için asitli yiyecekler, çamaşır suyu ve aşındırıcı temizleyicilerdir. Bu nedenle asitli yiyeceklerin lavaboda uzun süre kalmasına izin vermeyin ve temizlemek için çamaşır suyu bazlı spreyler kullanmamak gerekir.

7 litre su içerisinde çözünmesini sağladığınız Klorobor'u uygun bir sprey şişesine aldıktan sonra tüm lavabo alanına sıkın. Her detayı gözden kaçırmadığınıza emin olun. Klorobor, klor ve bor içeriklerinin bir arada bulunması sayesinde kısa sürede etkili bir temizlik sağlar. Özellikle kalsiyum içeriği sayesinde diğer aşındırıcı malzemelerin aksine lavabo yüzeyine zarar vermeden temizliği tamamlamanıza olanak tanır. Böylece sürekli olarak parlak bir mutfak lavabosuna sahip olabilirsiniz.

Klorobor'un suyu yumuşatan yapısı sayesinde parlak bir temizliği kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Üstelik düşük toksisitesi sayesinde mutfak gibi gıdaların bulunduğu ortamda herhangi istenmeyen bir sorunla karşılaşma ihtimaliniz ortadan kalkar. Solunum yolları sorunları, cilt tahrişi gibi yan etkileri engelleyen doğal içeriği ile Klorobor, hem sevdikleriniz hem de sizin için en güvenli temizliği sunar.

Paslanmaz çelik mutfak lavaboları genellikle temizlik sırasında yoğun su lekeleri bırakır. Klorobor ise hızlı kuruma özelliği sayesinde hiçbir su lekesiyle karşılaşmadan temizliğinizi bitirmenize olanak tanır. Bu sayede tamamen temiz ve lekesiz bir mutfak lavabosu kullanma zevkini deneyimleyebilirsiniz.



Kloroboru mutfak lavabosuna sıktıktan sonra yaklaşık 10 dakika bekleyin ve ardından temiz bir süngerle silin. Kısa sürede çıkan lekelerin yanı sıra parlak bir lavaboyla karşılaşacaksınız. Ardından çeşmeden suyu açın ve iyice durulayın. Biraz kurumasını bekledikten sonra temiz bir mikrofiber bezle lavaboyu silebilirsiniz.

PORSELEN EVYE NASIL TEMİZLENİR?

Parlak porselen lavabolar pas ve lekelere yabancı değildir. Özellikle banyo gibi alanlarda da sıklıkla kullanılan bu lavaboları temizlemek için Klorobor, ideal temizleyicilerden biridir. Uygun sprey şişesinde muhafaza ettiğiniz Klorobor çözeltisini, beyaz porselen lavaboya sıktıktan sonra biraz bekleyin ve temiz bir süngerle silin, ardından suyla yıkayın. Ardından temiz bir mikrofiber bezle lavaboyu silin. Hemen kuruma özelliği sayesinde Klorobor, kısa sürede leke bırakmadan kuruyacaktır. Üstelik lavabonuzda bulunan istenmeyen lekeler de büyük bir güç gerektirmeden silmenize olanak tanır.

Porselen lavabolardaki en önemli şikayetlerden biri, parlaklığını kaybederek mat ve eski bir görünüme neden olmasıdır. Klorobor, yüzeyi aşındırmadan ve suyu yumuşatan yapısı sayesinde bu sorunun önüne geçerek lavabolarda eşsiz bir parlaklık ortaya çıkarır. Bu sayede her daim temiz ve parlak bir banyo lavabosu kullanabilirsiniz.

Adım 2: Muslukları ve Kolları Silin

Malzemesi ne olursa olsun, tüm musluklar ve kulplar Klorobor kullanılarak temizlenebilir. Bunları silmek için bir sünger veya fırça ve ulaşılması çok zor alanlar için bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Normalde ovalamadan sonra hala beyaz noktalar görüyorsanız, sebebi; musluk suyundaki minerallerden kaynaklanan kireç oluşumudur. Fakat Klorobor, sudaki kireci yumuşatması sayesinde musluklar ve çevresindeki alanlarda hiçbir leke bırakmadan temizleme yapmaya olanak tanır.