Her zaman bahçe kokusu! İşte evinizin mükemmel kokmasının ipucu

Evinizin atmosferi, evinizi sevmenizi sağlayan etkenlerden biridir. Her gün içinde olduğunuzda, evinizin kokusunun dekordan daha güçlü bir etkisi olacaktır! Peki hangi faktörler evinizin taze kokmasını sağlıyor ve hangileri kötü kokuya katkıda bulunuyor? Evinizin her zaman taze ve temiz kokmasını nasıl sağlayacağınızı öğrenmek için okumaya devam edin!

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 29.11.2021 09:34

Evinizin her daim güzel kokması için birkaç ipucu bulunuyor. Öncelikle koku kaynaklarını tespit etmek bu noktadaki en önemli adımlardan biri. Ardından ne kadar temizleseniz de istediğiniz kadar etkili bir sonuca ulaşamadığınız "ferah koku" ile ilgili ufak ayrıntılara dikkat etmeniz gerekebilir. İşte o adımlar…

KOKUNUN NEDENİNİ BELİRLEYİN Evinizin kokusuna katkıda bulunabilecek farklı kaynaklar vardır: evcil hayvanlar, yiyecek ve günlük rejim, zayıf hava sirkülasyonu, duman, eski halı/duvar kağıdı vb. ve daha birçokları. Kokuya bağlı olarak, önce kokunun nereden geldiğini belirlemelisiniz. Evinizde bir süre yaşadığınızda kokuya karşı duyarsız olabilirsiniz ve evinizdeki kokunun kaynağı konusunda bir arkadaşınıza veya komşunuza danışmak zorunda kalabilirsiniz. SORUNLARI BULDUKTAN SONRA KOKUYU UZAK TUTMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ İPUÇLARINI KULLANIN Küf kokuları: Küf kokuları eskiyen bir evden kaynaklanıyorsa duvarları boyamayı, duvar kağıdını değiştirmeyi, halıyı değiştirmeyi ve ahşap zeminleri yenilemeyi düşünün. Küf kokuları, yıllar nedeniyle kurtulması en zor olanlardan bazılarıdır ve koku evin içine yerleşebilir. Fakat Klorobor, bu noktada evinizde genel bir temizlikte istediğiniz hijyeni sağlarken aynı zamanda bor içeriği ile küf kokularını uzaklaştırmaya yardımcı olur. Böylece evinizde her daim tamamen ferah bir hava oluşturabilirsiniz.

Evcil Hayvanlar: Evcil hayvanlardan gelen kokular, mama kapları veya mobilyalardaki evcil hayvan lekelerinden olabilir. Evinizi belli bir rutin içinde temizleyerek evcil hayvanlar nedeniyle oluşan kokuların önüne geçebilirsiniz. Örneğin; kediniz varsa kedi kumunu günlük olarak temizlemeyi ve çevresinde de yeterince temizlik yapmayı atlamayın. Klorobor, düşük toksisite oranı sayesinde evcil hayvanlarınızda herhangi bir istenmeye sonuca neden olmadan, diğer kimyasal içeriği yoğun ürünlerin aksine güvenle temizlik yapmanızı kolaylaştırır. Gıda ve Günlük Beslenme Rutini: Ev düzeniniz ve düzenli olarak pişirdiğiniz yiyecekler evinizdeki kokunun kaynağı olabilir. Bu durum, pişirme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelmez, ancak mutfağınızı temizleme ve havalandırma rutini gerekebilir. Yemek pişirirken havadaki yemek kokularını gidermek için davlumbaz havalandırmasını kullanın. Yiyecekleri attıktan hemen sonra çöpü boşaltın ve gerekirse çift torbalama işlemi yapabilirsiniz. Fakat yemek yaptıktan sonra ortamda yeterince temizlik yapmak, tüm bu kokuları ortadan kaldırmayı sağlar. Klorobor, mutfağınızda da etkili bir temizlik sunarak eşsiz bir işlem yapmayı sağlar. Tezgahta, lavaboda ve ocaklarda güvenle kullanabileceğiniz Klorobor, içeriğinin aşındırıcı olmaması sayesinde diğer kimyasal ürünlerin aksine mutfağınızın hiçbir alanında matlaşma sorunu ile karşılaşmadan ilk günkü parlaklığında kullanabilmenize olanak tanır. Üstelik gıdalarla sürekli temas halinde olan bu alanlarda sağlığınıza zarar verebilecek hiçbir bakterinin ürememesini sağlar ve düşük toksisitesi sayesinde istenmeyen sağlık sorunları ihtimalini de ortadan kaldırır. Özellikle astım, bronşit gibi hastalıkları tetiklemeyen formülü ile diğer ürünlerin aksine solunum yollarında hiçbir sorun ortaya çıkarmaz.