Her zaman bahçe kokusu! İşte evinizin mükemmel kokmasının ipucu

Evinizin her daim güzel kokması için birkaç ipucu bulunuyor. Öncelikle koku kaynaklarını tespit etmek bu noktadaki en önemli adımlardan biri. Ardından ne kadar temizleseniz de istediğiniz kadar etkili bir sonuca ulaşamadığınız "ferah koku" ile ilgili ufak ayrıntılara dikkat etmeniz gerekebilir. İşte o adımlar…
KOKUNUN NEDENİNİ BELİRLEYİN
Evinizin kokusuna katkıda bulunabilecek farklı kaynaklar vardır: evcil hayvanlar, yiyecek ve günlük rejim, zayıf hava sirkülasyonu, duman, eski halı/duvar kağıdı vb. ve daha birçokları. Kokuya bağlı olarak, önce kokunun nereden geldiğini belirlemelisiniz. Evinizde bir süre yaşadığınızda kokuya karşı duyarsız olabilirsiniz ve evinizdeki kokunun kaynağı konusunda bir arkadaşınıza veya komşunuza danışmak zorunda kalabilirsiniz.
SORUNLARI BULDUKTAN SONRA KOKUYU UZAK TUTMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ İPUÇLARINI KULLANIN
Küf kokuları:
Küf kokuları eskiyen bir evden kaynaklanıyorsa duvarları boyamayı, duvar kağıdını değiştirmeyi, halıyı değiştirmeyi ve ahşap zeminleri yenilemeyi düşünün. Küf kokuları, yıllar nedeniyle kurtulması en zor olanlardan bazılarıdır ve koku evin içine yerleşebilir. Fakat Klorobor, bu noktada evinizde genel bir temizlikte istediğiniz hijyeni sağlarken aynı zamanda bor içeriği ile küf kokularını uzaklaştırmaya yardımcı olur. Böylece evinizde her daim tamamen ferah bir hava oluşturabilirsiniz.
Evcil Hayvanlar:
Evcil hayvanlardan gelen kokular, mama kapları veya mobilyalardaki evcil hayvan lekelerinden olabilir. Evinizi belli bir rutin içinde temizleyerek evcil hayvanlar nedeniyle oluşan kokuların önüne geçebilirsiniz. Örneğin; kediniz varsa kedi kumunu günlük olarak temizlemeyi ve çevresinde de yeterince temizlik yapmayı atlamayın. Klorobor, düşük toksisite oranı sayesinde evcil hayvanlarınızda herhangi bir istenmeye sonuca neden olmadan, diğer kimyasal içeriği yoğun ürünlerin aksine güvenle temizlik yapmanızı kolaylaştırır.
Gıda ve Günlük Beslenme Rutini:
Ev düzeniniz ve düzenli olarak pişirdiğiniz yiyecekler evinizdeki kokunun kaynağı olabilir. Bu durum, pişirme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelmez, ancak mutfağınızı temizleme ve havalandırma rutini gerekebilir. Yemek pişirirken havadaki yemek kokularını gidermek için davlumbaz havalandırmasını kullanın. Yiyecekleri attıktan hemen sonra çöpü boşaltın ve gerekirse çift torbalama işlemi yapabilirsiniz. Fakat yemek yaptıktan sonra ortamda yeterince temizlik yapmak, tüm bu kokuları ortadan kaldırmayı sağlar. Klorobor, mutfağınızda da etkili bir temizlik sunarak eşsiz bir işlem yapmayı sağlar. Tezgahta, lavaboda ve ocaklarda güvenle kullanabileceğiniz Klorobor, içeriğinin aşındırıcı olmaması sayesinde diğer kimyasal ürünlerin aksine mutfağınızın hiçbir alanında matlaşma sorunu ile karşılaşmadan ilk günkü parlaklığında kullanabilmenize olanak tanır. Üstelik gıdalarla sürekli temas halinde olan bu alanlarda sağlığınıza zarar verebilecek hiçbir bakterinin ürememesini sağlar ve düşük toksisitesi sayesinde istenmeyen sağlık sorunları ihtimalini de ortadan kaldırır. Özellikle astım, bronşit gibi hastalıkları tetiklemeyen formülü ile diğer ürünlerin aksine solunum yollarında hiçbir sorun ortaya çıkarmaz.
Kötü hava sirkülasyonu ve duman:
Bu nedenlerin her ikisi de, evinizde temiz havanın dolaşmasına izin vermek için pencereleri düzenli olarak açarak ele alınabilir. Üreticinin talimatlarına göre ısıtma/klima ünitenizdeki hava filtrelerinizi değiştirin. Ayrıca, kokuyu evinize dağıtmak için havalandırmalı sisteminiz için özel olarak yapılmış kokulu ekler de satın alabilirsiniz.
Evinizin taze kokmasını sağlamak:
Sorunu çözdükten sonra, evinizin düzenli olarak taze kokmasını sağlamak için yeni bir rutin belirlemeniz gerekebilir. Evinizin kaynağı kirliyse, daha sık ve daha kapsamlı temizlik yapmak önemli olacaktır. Evin diğer üyelerine de düzenli olarak spor kıyafetleri, yatak çarşaflarını ve banyo havlularını yıkamaya alıştırmanız gerekir. Özellikle, havlu ve çarşaflar mikropların hızla üremesi için uygun noktalardır ve kokulara neden olabilir.
Özenle ve kokuların kaynağını tespit ederek eviniz her zaman temiz kokabilir. Evinizin davetkar ve taze kokmasını sağlamak için zaman ayırın. Evinizde daha iyi hissedeceksiniz ve misafirlerin de bundan keyif alacağını fark edeceksiniz. Eviniz herkesi daha davetkar hale getirdiğinde, evde kalmak ve daha fazla eğlenmek için yeni bir neden bulabilirsiniz!