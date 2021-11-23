Her zaman ferah bir ev: Küf kokusundan sadece 5 adımda kurtulun!

Küf nemli ortamlarda büyür ve genellikle banyolarda, mutfaklarda ve bodrumlarda bulunur. Temizlediğiniz yüzeyin türüne bağlı olarak, basit bir diş fırçası, sünger ve birkaç temizlik malzemesi ile küf ve küf kokularını ortadan kaldırabilirsiniz.

Küf, tipik olarak meyveler, sebzeler ve bitkiler gibi malzemelerde bulunan tozlu bir maddeye benzer. Kalıp tipik olarak daha kalındır ve üzerinde büyüdüğü malzemeye daha derinden nüfuz ettiğinden yapısal hasara neden olabilir. Küfler bitki malzemelerinde de büyüyebilir, ancak duvarlar, döşeme, havlular, fayanslar ve giysiler gibi yapı malzemelerinde de yaygın olarak bulunur.

Kişinin sağlığını etkilemesinin yanı sıra, küfün uygun şekilde ortadan kaldırılmaması binanın yapısını yıpratarak duvarları ve tavanları bozabilir Küf ayrıca halı ve mobilya gibi gözenekli nesneler üzerinde büyüyebilir ve onlara zarar verebilir. Bir ev sahibi küfü ortadan kaldırmak için ne kadar uzun süre

Küfle sık sık maruz kalmak, solunum sorunlarına neden olabileceğinden, erken önlem almazsanız küf tehlikeli olabilir. Bu özellikle astımı olanlar veya bağışıklık sistemi zayıf olanlar için geçerlidir. Orta derecede küfe maruz kalanlarda gözlerde kaşıntı, hapşırma ve öksürük görülebilir .

Adım 2: Kendinizi maske ve eldivenlerle koruyun ve bir paket Klorobor 'u 7 litre su içinde çözündürün.

ADIM ADIM KÜF KOKUSUNU GİDERME

Adım 1: Küf ve küf kokusunun kaynağını bulun

Küfün ve küf kokusunun kaynağı hemen belli değilse, alandan mümkün olduğunca çok eşyayı uzaklaştırın ve tüm köşeleri, tavanları, derzleri, fayansları, küvet ve halı, giysi ve gibi gözenekli nesneleri kontrol edin. Kaynağı bulmak için tüm eşyaları odadan tamamen çıkarmak gerekebilir.

Adım 2: Bir çamaşır suyu karışımı oluşturun

Ellerinizi ve cildinizi korumak için lastik eldiven giyin ve küfü solumamak için bir maske takın. Ayrıca odada bol miktarda havalandırma olduğundan emin olun. Tamamen korunduğunuzda, 7 litre su içerisinde Klorobor'u çözündürün. Klorobor, yoğun kimyasal içeriğe sahip temizlik ürünlerinin aksine size zarar vermeden küfü ortadan kaldırabilir. Üstelik düşük toksisitesi sayesinde kullandığınız alanda tehlikeli ve aşındırıcı sonuçlara neden olmaz. Ayrıca hızla kuruyarak küfün yerinde çiziklerle karşılaşmanızı engelleyerek tamamen temiz ve parlak bir noktaya sahip olabilirsiniz.

Adım 3: Küf kokusunu giderin

Bir bezi veya ufak bir alandaysa diş fırçası gibi bir fırçayı ve Klorobor çözeltisi içeren su karışımına batırın. Küf lekesini kuvvetlice fırçalayın. Ardından bu kalıntıyı temiz bir süngerle silin.

Adım 4: Tekrarla

Küfün kaybolduğunu görene ve artık küf kokusunu alamayıncaya kadar önceki adımı gerektiği kadar tekrarlayın.

Adım 5: Alanı tamamen kurulayın

Küf lekesini çıkardıktan sonra etkilenen bölgeyi tamamen kurulayın. Islak kalan alanın yeniden küf oluşturmak için uygun bir ortam olduğu unutulmamalı. Bu noktada Klorobor'un hızlı kuruma özelliği sayesinde dakikalar içinde küfsüz ve tamamen kuru bir alana ulaşabilirsiniz.