Lavaboyu lekelerden arındırıp ilk günkü haline döndüren ipucu! Temizlemeden önce mutlaka...

Lavabolar, banyoların en çok kullanılan ve kirlenen alanlarından biridir. Zamanla, sudan kaynaklanan kireç ve mineral birikimi, pas, sabun artıkları ve diğer kirler lavabolarda sarı lekeler oluşmasına neden olabilir. Bu lekeler hem estetik açıdan hoş görünmez hem de hijyenik değildir. Peki, lavabolardaki sarı lekelerden nasıl kurtulabilirsiniz?
BEYAZ SİRKE
Beyaz sirke, asidik özelliği sayesinde kireç ve mineral birikintilerini çözmede oldukça etkilidir. Lavaboya bir bardak sirke döküp 15-20 dakika bekletin. Daha sonra fırça ile ovalayıp bol su ile durulayın.
KARBONAT
Karbonat, hem leke çıkarıcı hem de dezenfektan özelliği olan doğal bir temizlik ürünüdür. Lavaboya bir miktar karbonat döküp üzerine sirke dökün. Oluşan köpük lekeleri yumuşatacaktır. 10 dakika bekledikten sonra fırça ile ovalayıp bol su ile durulayın.
LİMON
Limonun asidik içeriği de lekelerin giderilmesine yardımcı olur. Bir limonu dilimleyip lekeli bölgeyi ovalayın. 10 dakika bekledikten sonra bol su ile durulayın.
KİMYASAL TEMİZLEYİCİLER
Doğal çözümler işe yaramıyorsa, lavabo temizliği için özel olarak üretilmiş kimyasal temizleyicileri kullanabilirsiniz. Bu ürünler, kireç ve mineral birikintilerini, pası ve diğer lekeleri hızlı ve etkili bir şekilde temizler. Kullanım talimatlarını dikkatlice okuyarak uyguladığınızdan emin olun.
ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
TEMİZLİĞİ KOLAYLAŞTIRACAK İPUÇLARI
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Lavabolardaki sarı lekelerden kurtulmak için bu ipuçlarını deneyebilirsiniz. Doğru yöntem ve biraz çabayla lavabolarınızı tertemiz ve parlak hale getirebilirsiniz.