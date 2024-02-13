Lavaboyu lekelerden arındırıp ilk günkü haline döndüren ipucu! Temizlemeden önce mutlaka...

Her sabah yüzünüzü yıkadığınız, dişlerinizi fırçaladığınız lavabolar suyun en çok aktığı yerlerden biri olmasıyla birlikte çok çabuk kirlenerek renk değişimlerine sebep olabilir. Özellikle sarı lekelerin sıklıkla görülebildiği lavaboları, her daim ilk günkü gibi kullanmanın ise birkaç kolay yolu bulunuyor. İşte o yöntem...

Giriş Tarihi: 13.02.2024 17:04 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 17:05 PAYLAŞ ABONE OL

Lavabolar, banyoların en çok kullanılan ve kirlenen alanlarından biridir. Zamanla, sudan kaynaklanan kireç ve mineral birikimi, pas, sabun artıkları ve diğer kirler lavabolarda sarı lekeler oluşmasına neden olabilir. Bu lekeler hem estetik açıdan hoş görünmez hem de hijyenik değildir. Peki, lavabolardaki sarı lekelerden nasıl kurtulabilirsiniz?

BEYAZ SİRKE Beyaz sirke, asidik özelliği sayesinde kireç ve mineral birikintilerini çözmede oldukça etkilidir. Lavaboya bir bardak sirke döküp 15-20 dakika bekletin. Daha sonra fırça ile ovalayıp bol su ile durulayın.