Mutfak dolabındaki yağları tek seferde yok eden yöntem! Kabartma tozu ve…

Yapışkan yağlı mutfak dolapları can sıkıcı olabilir, ancak yoğun ve mutlu bir evde onlara yardım edilemez. Mutfak dolaplarında biriken yağ genellikle yemek pişirme veya yağlı eller nedeniyle oluşur. Bir mutfak dolabından yapışkan yağı çıkarmak biraz dirsek yağı gerektirir. Ancak doğal temizlik ürünleri ile kolayca yapılabilir. Beyaz sirkeden kabartma tozu ve limona kadar yağ, kimyasallara ihtiyaç duymadan çıkarılabilir. Yapışkan yağ lekeleriniz varsa ve mutfak dolaplarını nasıl temizleyeceğinizden emin değilseniz endişelenmeyin. Mutfak dolaplarını temizlemenin en kolay 4 yöntemini bir araya getirdik.
BEYAZ SİRKE
Beyaz sirke, asiditesi nedeniyle mükemmel yağ giderme özelliklerine sahip doğal bir temizlik ürünüdür. Beyaz sirke diğer mutfak aletlerinin temizliğinde de çok etkilidir.
Bezi ılık suyla ıslatın, ardından bezi iyice durulayın, çünkü çok fazla su ahşap dolaba zarar verebilir. Yağ lekelerini çıkarmak için dolapların üzerini nemli bezle silin.
BULAŞIK DETERJANI
Bulaşık deterjanı, bulaşıklardaki yağ ve kiri temizlemede çok etkilidir, bu nedenle mükemmel bir dolap yağ gidericidir.Bir kase ılık suya en sevdiğiniz bulaşık deterjanından birkaç damla ekleyin. Temizleme süngerini suya batırın ve iyice sıkın. Ahşap dolaplardaki damarı takip ederek kabini yumuşak bir süngerle ileri geri fırçalamaya başlayın.
İnatçı bir yağ lekesiyle karşılaşırsanız, doğrudan süngere az miktarda bulaşık deterjanı sürün ve tekrar silin. Süngeri durulayın ve tüm yağ lekeleri çıkana kadar tekrarlayın. Kalan yağ veya sabun kalıntılarını temizlemek için mutfak dolaplarını kuru bir bezle silin.
KARBONAT
Kabartma tozu ve limon, doğal temizlik ürünlerinin kahramanlarıdır. Mutfaktaki inatçı kalın yağ tabakaları için bu ikili, dolapların yeni gibi görünmesini sağlamak için kullanılabilir.