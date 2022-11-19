Haberler Roza Haberleri Temizlik Haberleri Mutfak dolabındaki yağları tek seferde yok eden yöntem! Kabartma tozu ve…

Mutfak dolabındaki yağları tek seferde yok eden yöntem! Kabartma tozu ve…

Yağ lekesi, temizlikte en can sıkıcı durumlardan biri oluyor. Özellikle mutfakta fazlasıyla toplanan bu lekeleri çıkarmak zor görülebilir. Fakat aslında sandığınızdan daha kolay. Hiçbir kimyasal kullanmadan çıkarmak istiyorsanız bu yöntemi mutlaka deneyin! Bir suyun içine kabartma tozu ve...

Giriş Tarihi: 19.11.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 15:44
ABONE OL
Mutfak dolabındaki yağları tek seferde yok eden yöntem! Kabartma tozu ve…

Yapışkan yağlı mutfak dolapları can sıkıcı olabilir, ancak yoğun ve mutlu bir evde onlara yardım edilemez. Mutfak dolaplarında biriken yağ genellikle yemek pişirme veya yağlı eller nedeniyle oluşur. Bir mutfak dolabından yapışkan yağı çıkarmak biraz dirsek yağı gerektirir. Ancak doğal temizlik ürünleri ile kolayca yapılabilir. Beyaz sirkeden kabartma tozu ve limona kadar yağ, kimyasallara ihtiyaç duymadan çıkarılabilir. Yapışkan yağ lekeleriniz varsa ve mutfak dolaplarını nasıl temizleyeceğinizden emin değilseniz endişelenmeyin. Mutfak dolaplarını temizlemenin en kolay 4 yöntemini bir araya getirdik.

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke, asiditesi nedeniyle mükemmel yağ giderme özelliklerine sahip doğal bir temizlik ürünüdür. Beyaz sirke diğer mutfak aletlerinin temizliğinde de çok etkilidir.

  • Beyaz sirke
  • Ilık su
  • Temiz sprey şişesi
  • Yumuşak kumaş
  • Bulaşık deterjanı (sert yağ lekeleri için)
  • Sprey şişesini kullanarak 50/50 sirke ve ılık su karışımı ölçün.
  • Çözeltiyi doğrudan mutfak dolaplarına püskürtün ve birkaç dakika bekletin.

Bezi ılık suyla ıslatın, ardından bezi iyice durulayın, çünkü çok fazla su ahşap dolaba zarar verebilir. Yağ lekelerini çıkarmak için dolapların üzerini nemli bezle silin.

BULAŞIK DETERJANI

Bulaşık deterjanı, bulaşıklardaki yağ ve kiri temizlemede çok etkilidir, bu nedenle mükemmel bir dolap yağ gidericidir.Bir kase ılık suya en sevdiğiniz bulaşık deterjanından birkaç damla ekleyin. Temizleme süngerini suya batırın ve iyice sıkın. Ahşap dolaplardaki damarı takip ederek kabini yumuşak bir süngerle ileri geri fırçalamaya başlayın.

İnatçı bir yağ lekesiyle karşılaşırsanız, doğrudan süngere az miktarda bulaşık deterjanı sürün ve tekrar silin. Süngeri durulayın ve tüm yağ lekeleri çıkana kadar tekrarlayın. Kalan yağ veya sabun kalıntılarını temizlemek için mutfak dolaplarını kuru bir bezle silin.

KARBONAT

Kabartma tozu ve limon, doğal temizlik ürünlerinin kahramanlarıdır. Mutfaktaki inatçı kalın yağ tabakaları için bu ikili, dolapların yeni gibi görünmesini sağlamak için kullanılabilir.

  • 1 ölçü kabartma tozu, 2 ölçü ılık su ve limon suyu ile bir temizleme solüsyonu oluşturun.
  • Çözeltiyi bir sprey şişesine ekleyin ve sıvıyı mutfak dolaplarına püskürtün.
  • 2-3 dakika bekletin, kabartma tozunun sihrini göstermesine izin verin.
  • Gresi nazikçe temizlemek için yumuşak süngeri kullanın. Süngeri durulayın ve gerektiği kadar tekrarlayın.
  • Dolapları kurulamak için temiz bir bez kullanın ve keyfini çıkarın!
SON DAKİKA SON DAKİKA