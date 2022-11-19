Mutfak dolabındaki yağları tek seferde yok eden yöntem! Kabartma tozu ve…

Yağ lekesi, temizlikte en can sıkıcı durumlardan biri oluyor. Özellikle mutfakta fazlasıyla toplanan bu lekeleri çıkarmak zor görülebilir. Fakat aslında sandığınızdan daha kolay. Hiçbir kimyasal kullanmadan çıkarmak istiyorsanız bu yöntemi mutlaka deneyin! Bir suyun içine kabartma tozu ve...

Giriş Tarihi: 19.11.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 15:44 PAYLAŞ ABONE OL

Yapışkan yağlı mutfak dolapları can sıkıcı olabilir, ancak yoğun ve mutlu bir evde onlara yardım edilemez. Mutfak dolaplarında biriken yağ genellikle yemek pişirme veya yağlı eller nedeniyle oluşur. Bir mutfak dolabından yapışkan yağı çıkarmak biraz dirsek yağı gerektirir. Ancak doğal temizlik ürünleri ile kolayca yapılabilir. Beyaz sirkeden kabartma tozu ve limona kadar yağ, kimyasallara ihtiyaç duymadan çıkarılabilir. Yapışkan yağ lekeleriniz varsa ve mutfak dolaplarını nasıl temizleyeceğinizden emin değilseniz endişelenmeyin. Mutfak dolaplarını temizlemenin en kolay 4 yöntemini bir araya getirdik.

BEYAZ SİRKE Beyaz sirke, asiditesi nedeniyle mükemmel yağ giderme özelliklerine sahip doğal bir temizlik ürünüdür. Beyaz sirke diğer mutfak aletlerinin temizliğinde de çok etkilidir. Beyaz sirke

Ilık su

Temiz sprey şişesi

Yumuşak kumaş

Bulaşık deterjanı (sert yağ lekeleri için)

Sprey şişesini kullanarak 50/50 sirke ve ılık su karışımı ölçün.

Çözeltiyi doğrudan mutfak dolaplarına püskürtün ve birkaç dakika bekletin. Bezi ılık suyla ıslatın, ardından bezi iyice durulayın, çünkü çok fazla su ahşap dolaba zarar verebilir. Yağ lekelerini çıkarmak için dolapların üzerini nemli bezle silin.