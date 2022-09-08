Mutfak tezgahının klozetten daha kirli olmasına yol açıyor! Yemek hazırlarken yapılan bu hata…

Mutfaktaki tezgahlar genellikle banyolardaki, hatta klozet kapaklarındaki yüzeylerden çok daha yüksek miktarda bakteri barındırmaktadır.

Mikrobiyolog Dr Jonathan Hughes, tüm bu zararlı bakterilerden nasıl kurtulabileceğinize dair önemli ipuçlarını paylaştı.

Bu durum özellikle doğrama tahtalarında geçerlidir. Çiğ et ile sık sık temas eden yüzeyler düzenli olarak temizlenmediğinde bu tip bakterilerin üremesi için ideal alan oluşur. Bu duruma mutfak lavabolarında da sık sık rastlanmaktadır.

Bakteriler sürekli olarak mutfak gibi alanlarda mevcuttur ancak düzenli olarak temizlemek mikropları kontrol altında tutup çoğalmalarına engel olacaktır. Düşük sayıdaki mikroplar bağışıklık sistemimiz sayesinde bizlere zarar vermez ancak genç, yaşlı ve bağışıklığı zayıf kişiler için bir tehdit oluşturabilir.

MİKROPLARI UZAK TUTMANIN YOLLARI

AYAKKABILARI KAPIDA ÇIKARIN

Pseudomonas aeruginosa, nemli ortamlarda ve meyve ve sebzelerin yetiştiği toprakta bulunan bir mikrop türüdür. 2020 yılında yapılan bir araştırmada tüm zeminlerde bu mikropla karşılaşabileceği ortaya çıkmıştır.