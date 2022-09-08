Mutfak tezgahının klozetten daha kirli olmasına yol açıyor! Yemek hazırlarken yapılan bu hata…

Mikrobiyolog Dr Jonathan Hughes, tüm bu zararlı bakterilerden nasıl kurtulabileceğinize dair önemli ipuçlarını paylaştı.
KLOZET KAPAKLARINDAN DAHA KİRLİ
Mutfaktaki tezgahlar genellikle banyolardaki, hatta klozet kapaklarındaki yüzeylerden çok daha yüksek miktarda bakteri barındırmaktadır.
Bu durum özellikle doğrama tahtalarında geçerlidir. Çiğ et ile sık sık temas eden yüzeyler düzenli olarak temizlenmediğinde bu tip bakterilerin üremesi için ideal alan oluşur. Bu duruma mutfak lavabolarında da sık sık rastlanmaktadır.
Bakteriler sürekli olarak mutfak gibi alanlarda mevcuttur ancak düzenli olarak temizlemek mikropları kontrol altında tutup çoğalmalarına engel olacaktır. Düşük sayıdaki mikroplar bağışıklık sistemimiz sayesinde bizlere zarar vermez ancak genç, yaşlı ve bağışıklığı zayıf kişiler için bir tehdit oluşturabilir.
MİKROPLARI UZAK TUTMANIN YOLLARI
AYAKKABILARI KAPIDA ÇIKARIN
Pseudomonas aeruginosa, nemli ortamlarda ve meyve ve sebzelerin yetiştiği toprakta bulunan bir mikrop türüdür. 2020 yılında yapılan bir araştırmada tüm zeminlerde bu mikropla karşılaşabileceği ortaya çıkmıştır.
Dr Hughes, "Evinize girerken ayakkabılarınızı çıkarın ve diğer kişilerin de çıkarmasını rica edin" diyor.
"Yere bir şey düşürdüğünüzdeki beş saniye kuralının doğruluk payı vardır. Çünkü zeminle temas süresinin azalması, zeminden nesneye bulaşan bakteri sayısını da azaltır. Ancak, her zaman bir miktar transfer olacaktır. Zemininizi nispeten temiz tutar ve hızlı bir şekilde alırsanız ve sağlıklıysanız, risk düşük olabilir ancak yine de bu bir risktir. Mutfağınızda dolaşan kedi ve köpekleriniz varsa, özellikle dikkatli olmalı ve doğrudan o şeyi çöpe atmanız gerekmektedir."
SÜNGER YERİNE BEZ KULLANIN
Pseudomonas aeruginosa mikrobunun yüksek düzeyde olduğu bir başka alan da temizlik süngerleridir. Moplar, süngerler, lavabolar, havlular ve çöp kutuları en çok mikrop barındıran alanlardır.
Bu eşyalar nemli ve sıcak bir ortam yaratır ve bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırır. Süngerleri kurutmak da oldukça zordur. Bu nedenle onun yerine bez kullanmanız ve kullandıktan sonra kurumaya bırakmanız önerilir.
SIK DOKUNULAN ALANLAR
İnsanlar genellikle buzdolabı kollarını, fırın kapılarını, su ısıtıcısı kolunu, kapı kollarını, ışık anahtarlarını ve muslukları temizlemeyi ihmal eder, ancak buralar en çok kirlenen alanların başında gelir.
Dr Hughes, "Bu alanları silmek sadece birkaç dakika sürer, ancak önemli olan bu alanları düzenli olarak temizlemeyi ihmal etmemektir" diyor.
ÇAPRAZ KONTAMİNASYON RİSKİ
Ellerinizi mutfakta hazırlık yaparken aralarda ve yemek yemeden önce yıkamak mikropların uzaklaştırılmasını sağlayacaktır.
Dr Hughes, "Yemek pişirirken etler için ayrı bir kesme tahtası, sebzeler için farklı bir kesme tahtası bulundurun". "Salmonella gibi mikroplarla kontamine olmuş çiğ etleri doğrar ve ardından mikropları öldürmeden pişirilmeyecek salatalar hazırlarsanız, kendinizi potansiyel olarak zararlı bakterilere maruz bırakırsınız."
BUZDOLABINI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Birinden diğerine mikrop bulaşmasını önlemek için çiğ et ve balıkları pişmiş ve önceden hazırlanmış yiyeceklerden uzak tutun.
Etleri buzdolabının alt kısmında saklayın, böylece etlerden damlayabilecek olası sular alt kısmında bulunan yiyecekleri kirletmeyecektir.
Tüm yiyeceklerin düzgün bir şekilde sarılıp kapatıldığından emin olun ve sıcaklığı yükselteceğinden asla sıcak yiyecekleri buzdolabına koymayın.
EN ETKİLİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ
Mutfağınızı temiz tutmak için sıcak sabunlu su kullanmak yeterlidir. Dilerseniz dezenfektan ürünler de kullanmanız mümkündür ancak bu, kimyasalları kullanacağınız anlamına gelmektedir.
Düzenli bir temizlik rutininiz varsa sadece içinde biraz bulaşık deterjanı bulunan sıcak, temiz su mikroplardan kurtulmak için yeterli olacaktır.
KÜFLÜ GIDALAR
Dr Hughes, "Küfler, bozuldukları için gıdalarda sıklıkla görülen ve hastalığa neden olan toksinler üretebilen mantarlardır" diyor. Bu nedenle ekmek ve peynir gibi gıdalardaki küflü alanları kesmek yeterli değildir. Çünkü çevreye yayılan mikroskobik iplikler üretirler. Bu nedenle küf oluşan gıdanın tamamını atmak daha sağlıklı olacaktır.
MUTFAKTA TELEFON KULLANIRKEN DİKKAT
Dr Hughes, "Pek çok insan akıllı telefonlarını mutfağa yanlarında götürüyor ve ardından mutfakta yemek tarifleri aramak için kullanıyor." diyerek mikropların bulaşabileceğine dair uyarıda bulunuyor.