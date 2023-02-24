Rengi solmuş ocak başlıklarını parlatıyor! İşte o lekeli görüntüyü silen doğal karışım

Kararan ocak gözlerini kısa süre içerisinde etkili bir şekilde eski parlaklığına kavuşturabilir, leke izlerine veda edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Gelin detaylarıyla anlatalım.
OCAK BAŞLIKLARI NASIL TEMİZLENİR?
KARBONAT, BEYAZ SİRKE VE SICAK SU
Ocak başlıklarında zamanla beliren kararmalar çok sinir bozucu durumlardan biridir. Özellikle kimyasal ürünlerle, ovalamak zorunda kalıyorsanız bir hayli yorucu olabilir. Fakat bu üç malzeme ile ovalamadan kolayca kararan lekelerden kurtulabilirsiniz.
MALZEMELER:
UYGULAMA:
Geniş bir kabın içerisine ocak başlıklarını yerleştirin. Ardından karbonatı üzerine güzelce serpin. Sonrasında beyaz sirkeyi ilave edin. Sirkeyi de ilave ettikten sonra en son sıcak suyu ekleyin. 10 dakika kadar sıcak suyun içerisinde bekletin. Sonrasında sünger yardımı ile güzelce temizleyin.
OCAK YÜZEYİ TEMİZLEME
HER YEMEKTEN SONRA TEMİZLEYİN
Mutfağınızın temiz görünmesini istiyorsanız ilk olarak ocaktan başlayın. Yemek pişirirken ocaklar yağ içinde kalıyor ve yemek kalıntılarıyla doluyor. Ardından bu lekeler kuruyor ve çıkarması daha da zorlaşıyor. Bundan dolayı yemeklerinizi pişirdikten sonra mutlaka ocaklarınızı temizleyin. Böylece işiniz daha da kolaylaşacak.
ÇELİK OCAKLAR İÇİN LİMON VE SİRKE
Çelik ocaktaki su ve yağ lekelerini yok etmek için; sirke ve limon oldukça işe yarayan bir yöntemdir. Sirkeli suyu yağ ve yemek lekelerini gidermek için kullanabilirsiniz. Limon suyunu ise daha kolay çıkabilen lekeler için uygulayabilirsiniz. Ayrıca çelik ocağı parlatmak için deterjan kullanmak yerine, portakal sürmek etkili bir sonuç verecektir.
SERAMİK OCAKLAR İÇİN DİŞ MACUNU
Seramik ocak temizlerken kesinlikle bulaşık teli kullanmamalısınız. Aksi halde ocağınıza zarar verebilirsiniz. Seramik ocağı temizlerken, lekeli olan yüzeylere diş macunu sıkın. Ardından mikrofiber bez ile lekeleri güzelce silin. Özellikle de ocağınızı her kullanımdan sonra nemli bir bez yardımıyla temizlemeyi unutmayın.