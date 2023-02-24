Rengi solmuş ocak başlıklarını parlatıyor! İşte o lekeli görüntüyü silen doğal karışım

OCAK YÜZEYİ TEMİZLEME HER YEMEKTEN SONRA TEMİZLEYİN Mutfağınızın temiz görünmesini istiyorsanız ilk olarak ocaktan başlayın. Yemek pişirirken ocaklar yağ içinde kalıyor ve yemek kalıntılarıyla doluyor. Ardından bu lekeler kuruyor ve çıkarması daha da zorlaşıyor. Bundan dolayı yemeklerinizi pişirdikten sonra mutlaka ocaklarınızı temizleyin. Böylece işiniz daha da kolaylaşacak.

ÇELİK OCAKLAR İÇİN LİMON VE SİRKE Çelik ocaktaki su ve yağ lekelerini yok etmek için; sirke ve limon oldukça işe yarayan bir yöntemdir. Sirkeli suyu yağ ve yemek lekelerini gidermek için kullanabilirsiniz. Limon suyunu ise daha kolay çıkabilen lekeler için uygulayabilirsiniz. Ayrıca çelik ocağı parlatmak için deterjan kullanmak yerine, portakal sürmek etkili bir sonuç verecektir.