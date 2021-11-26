Taşınma stresini ortadan kaldırıyor: Tüm evi tek günde temizleme yöntemi

Yeni bir eve taşınmanın en zor tarafı, her şeyi en baştan ve en detaylı şekilde temizleme gerekliliğidir. Eşyalar gelmeden önce yapılan temizliği tamamlamak için hızlı ve etkili şekilde hareket etmeniz oldukça önemlidir. Peki tek günde tüm evi temizleyebileceğiniz biliyor musunuz? İşte sırrı…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 26.11.2021 08:55

Bazı temizlik uzmanları, en çok zamanlarını mutfaklarını temizlemekle geçirdiklerini söylüyor. Dolapların ne kadar ayrıntılı temizlik gerektirdiği düşünülürse bunda şaşırılacak bir şey olmuyor. Fakat aşağıdaki temizlik ipuçları işinizi kolaylaştıracaktır. İşte her bölüm için en iyi ipuçları… Klorobor, bor içeriği sayesinde doğal bir temizlik alternatifi sunarken aynı zamanda diğer temizlik ürünlerinin aksine hiçbir yüzeyde aşındırmaya neden olmaz. Yoğun bir kimyasal içeriği olmaması nedeniyle düşük toksisite seviyesine sahiptir. Böylece yeni evinize taşınırken yoğun kullanılan temizlik ürünleri, istenmeyen sorunlara neden olmaz. Solunum yollarında hassasiyeti olanlar, astım ve bronşit hastası olanlar için uygun bir temizlik ortamı sunarken bu konuda herhangi bir sorunun önüne geçen formülü, aynı zamanda cilt tahrişine de neden olmaz.

Klorobor, tüm zeminler için uygun bir temizlik sunar. Böylece tek bir Klorobor paketi ile tüm evi temizleyebilirsiniz. Parke, cam, seramik veya çelik gibi birbirinden farklı yüzeylerde kullanabileceğiniz bu ürün, hem geri dönüşebilir paketi hem de tek kullanımlık olarak tasarlanması sayesinde temizlikte tasarrufu da kolaylaştırır. Odaların zemininden camların tamamen izsiz silinmesine, banyoda klozet, duşakabin alanların yanı sıra izlerin ortaya çıktığı tüm alanlarda tamamen parlak bir temizlik sunar. Böylece tüm evi kısa sürede temizlerken doğayı da koruyabilirsiniz. İşte adım adım yeni bir evin temizliğindeki izlemeniz gereken yöntemler... MUTFAK Fırın: Fırın raflarını çıkarın ve sabunlu suyla dolu lavaboya yerleştirin. Bir fırın temizleyici kullanıyorsanız, önce püskürtün ve mutfağın geri kalanını temizlerken iyice işlemesine izin verin. Devam etmeye hazır olduğunuzda fırını iyice ovalayın.

Lavabo: Paslanmaz çelik bir lavaboda inatçı lekeler üzerinde Klorobor'u rahatlıkla kullanabilirsiniz. 7 litre su içerisinde çözündürdüğünüz Klorobor'u uygun bir sprey şişesine aldıktan sonra lavabonun ve çeşmelerin her yerine sıkın. Birkaç dakika bekledikten sonra temiz bir bezle silmeye başlayın. Ardından durulayın.

Dolaplar: Dolapların iç ve dış tüm yüzeylerini yumuşak bir bezle tozlayın ve silin. Dolap kapaklarının üst kısımlarını unutmayın.

Tezgahlar: En parlak tezgahlara ulaşmak, bir sprey şişesinde bulunan Klorobor çözeltisi ile mümkündür. Tezgahın her yerine sıktıktan sonra Klorobor çözeltisinin tamamen etkisini göstermesi için yaklaşık 10 dakika bekleyin ve tek harekette bir temizleme bezi ile silin. Uzun süre en parlak şekilde kullanacağınız tezgaha bu sayede dakikalar içinde kavuşabilirsiniz.

Buzdolabı: Buzdolabını duvardan uzaklaştırın ve arkasını süpürün, tozu alın. Buzdolabının içini ve dışını temizleyin: üst, arka ve yanlarındaki bölümleri unutmayın. Bu muhtemelen buzdolabınızın alabileceği en iyi temizlik olacaktır, bu nedenle mümkün olan en iyi işi yapmak için boş, sıcak bir buzdolabından yararlanın. Çıkarılabilir rafları ve çekmeceleri ılık sabunlu suya koyun ve iyice fırçalayın.

BANYO VE TUVALET Banyonuzu temizlemek için Klorobor, tek başına yeterlidir. 7 litre su içerisinde çözünen Klorobor'un bir kısmını sprey şişesine alın ve bu çözeltiyi küvette, duşakabinde ve lavaboda kullanın. Bir sprey şişesindeki bu çözelti ile duş kapılarını temizleyin. Tuvaletin her yerine sıktığınız Klorobor'u sert bir fırça ile ovalayın. Böylece banyoda saatler geçirmek yerine kısa sürede lekeli bir banyodan kurtulabilirsiniz. CAMLAR Evinizin camlarının ne kadar büyük olduğuna bağlı olarak vaktinizi alabilir. Fakat bu noktada hızlı bir temizlik sağlayan Klorobor solüsyonu sayesinde bir cam için en az vakti harcayabilirsiniz. Klorobor, içeriğindeki kalsiyum sayesinde kısa sürede kuruma özelliğine sahiptir. Böylece hızlı kuruma detayı ile camlarda hiçbir iz bırakmadan en parlak ve temiz sonuca ulaşmanızı kolaylaştırır.