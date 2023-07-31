1 Kilo Kıymadan Kaç Pide Çıkar? 1 Kg Kıymadan Kaç Tane Pide Olur?

1 kilo kıymadan kaç adet pide çıkacağı, sıklıkla pide yaptıranların merak ettiği bir konudur. Pide, hamuru açılarak üzerine garnitür konulması ile pişirilen bir yiyecektir. Söz konusu yiyecek, toplumumuzda da severek tüketilir. 1 kg kıyma ile hazırladığınız pideyi uzun süre tüketmeniz mümkündür. Pide hazırlandıktan sonra derin dondurucuda da belli bir süre muhafaza edilebilir. Bu sayede pideyi ilerleyen dönemde misafirleriniz için de saklayabilirsiniz. İşte 1 kilo kıymadan kaç pide çıkar sorusunun yanıtı.

1 Kilo Kıymadan Kaç Pide Çıkar?

1 kilo kıyma aldığınızda bu kıymayı yemeklerinizde kullanabildiğiniz gibi pide yaptırmayı da düşünebilirsiniz. Pide hazırlarken pidenin garnitürünün hazır hale getirilmesi ve hamurunun uygun şekilde yoğrulması çok önemlidir. Aksi durumda pideden arzu ettiğiniz lezzeti alamazsınız.

1 kg kıymadan ne kadar pide çıkacağı, hazırlanan garnitürün içeriğine bağlıdır. Normal boyutta bir pide ve ideal ölçüde garnitür hazırladığınızda 1 kg pideden yaklaşık 20 adet pide çıkacaktır. Pideyi büyük hazırladığınızda doğal olarak içerisine koyacağınız garnitür de fazla olacaktır. Bu durumda hazırlayabileceğiniz pide sayısı da düşecektir.

1 Kg Kıymadan Kaç Pide Olur?

1 kg kıymadan pide yapmak için kendiniz ev ortamında fırını kullanabilirsiniz. Bunun yanında pidecilerden istifade ile kendi hazırladığınız garnitür ile pideciye gidebilirsiniz. Hangi yöntemle pide yaptıracağınız tamamen sizin kişisel zevkinize kalmış bir durumdur. Pideden en yüksek lezzeti almak için garnitürünü bol koymanız tavsiye edilir.