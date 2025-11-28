114 yaşındaki Fatime nineye 17 yıldır oğlu bakıyor: "Oğlumu dünyaya kimseye değişmem!"

Nüfus cüzdanına göre 1911 Trabzon Akçaabat doğumlu olan 6 çocuklu Bilen, 17 yıldır yürümekte güçlük çekiyor. İhtiyaçlarını tek başına gideremeyen Fatime nineye, 65 yaşındaki oğlu Selahattin Bilen yardımcı oluyor. Her gün annesinin evine gelerek yemek hazırlayan Selahattin Bilen, onun kişisel bakımını yaparak tüm ihtiyaçlarını gideriyor.

Fatime nine, oğlu ile arasındaki bağ sayesinde hayata tutunuyor. Selahattin Bilen, daha önce Karabük'te çalıştığını, annesinin ve babasının da yanında olduğunu söyledi.

Babasının 20 yıl önce vefat ettiğini anlatan Bilen, emekli olduktan sonra memleketi Çatalzeytin'e yerleştiğini, annesini de ilçeye getirdiğini belirtti.

Annesinin yakınındaki bir evde yaşadığını, her gün ona giderek tüm bakımlarını üstlendiğini ifade eden Bilen, "Annem şu anda yerinden yardım olmadan kalkamıyor. Kaldırıyorum, ihtiyaçlarını gideriyorum. Yapacaklarımı kendim yapıyorum. Temizliğini kendim yapıyorum. Annemi yıkıyorum. Benden başka kimse bakmıyor. 17 yıldır ben bakıyorum. Anneme baktığım için mutluyum. Onun duası bana yeter." dedi.

ANNESİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAŞATMAK İÇİN MÜCADELE VERİYOR

Annesinin yaşlılıktan kaynaklanan çeşitli rahatsızlıkları olduğunu aktaran Bilen, "113 bitti, 114'e girmiş. Artık yapacağımız bu. Elimizden geldiği kadar iyi davranıyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar mücadelemizi veriyoruz." şeklinde konuştu.

Bilen, annesinin Atatürk döneminde yaşamış kocaman bir çınar olduğunu dile getirdi. Annesiyle yakından ilgilendiğini anlatan Bilen, onun sevdiği yemekleri yaptığını söyledi.

Annesinin en çok yumurtalı ekmek ve karalahanayı sevdiğini belirten Bilen, "Dişi olmadığı için bazı günler tavuk göğsü alıyorum. Tavuğu iyice parçalıyorum. Suda haşlıyorum, daha sonra pişiriyorum çünkü ağzında dağılıyor. Bir gün tavuk yerse ertesi gün köfte alıyorum. Her şeyini haşlayarak yapıyorum." diye konuştu.

EN BÜYÜK İSTEĞİ MEMLEKETİ TRABZON'U VE AKRABALARINI GÖRMEK

Fatime Bilen ise oğlunu çok sevdiğini kaydederek, "Bana bakıyor. Yemeği yapar, çorba pişiriyor. Ekmekleri keser, yağlar, çayımı yapıyor. Oğlum olmasa ben şimdiye kadar ölmüştüm. Oğlum baktı bana. Oğlumu dünyaya, kimseye değişmem. Bazen kızdırıyorum onu, gider biraz sonra dönüp gelir." ifadelerini kullandı.

Dişlerinin çürüdüğünü anlatan Bilen, onu yaptırmak istediğini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle yaptıramadığını belirtti.

Bilen, en büyük isteğinin ise memleketi Trabzon'a giderek akrabalarını görmek olduğunu sözlerine ekledi.